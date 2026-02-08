Dove vedere Manchester City-Fulham in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.
Il programma della ventiseiesima giornata offre l'incrocio tra Manchester City e Fulham.
Di seguito tutte le info riguardanti City-Fulham, comprese formazioni, canale tv e copertura streaming del match.
Come guardare Manchester City-Fulham in diretta? Canale TV e diretta streaming
Manchester City-Fulham sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale numero 201) e Sky Sport 4K. Il match sarà visibile in streaming su NOW e utilizzando Sky Go o NordVPN.
Come guardare ovunque con una VPNSe ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.
Manchester City-Fulham: ora di inizio
Manchester City-Fulham si gioca mercoledì 11 febbraio 2026, alle ore 20:30 italiane, all'Etihad Stadium di Manchester.
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabili formazioni Manchester City-Fulham
MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Donnarumma; M. Nunes, Khusanov, Aké, Aït-Nouri; O’Reilly; Cherki, Bernardo Silva, Marmoush, Doku; Haaland. All. Guardiola.
FULHAM (4-2-3-1): Leno; Castagne, Andersen, Cuenca, Iwobi; Bobb, Berge; Sessegnon, Wilson, Smith-Rowe; Gimenez. All. Marco Silva.