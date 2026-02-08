Goal.com
Premier League
team-logoManchester City
Etihad Stadium
team-logoFulham
Michael Di Chiaro

Dove vedere Manchester City-Fulham in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Tutte le info sulla supersfida di Premier League tra Manchester City e Fulham, incluse quelle relative a formazioni, canale tv e copertura streaming.

Il programma della ventiseiesima giornata offre l'incrocio tra Manchester City e Fulham.

Di seguito tutte le info riguardanti City-Fulham, comprese formazioni, canale tv e copertura streaming del match.

Come guardare Manchester City-Fulham in diretta? Canale TV e diretta streaming

Manchester City-Fulham sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale numero 201) e Sky Sport 4K. Il match sarà visibile in streaming su NOW e utilizzando Sky Go o NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Manchester City-Fulham: ora di inizio

Manchester City-Fulham si gioca mercoledì 11 febbraio 2026, alle ore 20:30 italiane, all'Etihad Stadium di Manchester.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Manchester City - Fulham

Probabili formazioni Manchester City-Fulham

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Donnarumma; M. Nunes, Khusanov, Aké, Aït-Nouri; O’Reilly; Cherki, Bernardo Silva, Marmoush, Doku; Haaland. All. Guardiola.

FULHAM (4-2-3-1): Leno; Castagne, Andersen, Cuenca, Iwobi; Bobb, Berge; Sessegnon, Wilson, Smith-Rowe; Gimenez. All. Marco Silva.

MCI
Goal segnato (subito)
10/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

FUL
Goal segnato (subito)
8/8
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

Partite tra le due squadre

MCI

Ultime 5 partite

FUL

5

Vittorie

0

Pareggi

0

Vittorie

19

Goal segnati

7
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Classifica

