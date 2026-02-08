Dove vedere Manchester City-Fulham in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Il programma della ventiseiesima giornata offre l'incrocio tra Manchester City e Fulham.

Di seguito tutte le info riguardanti City-Fulham, comprese formazioni, canale tv e copertura streaming del match.

Come guardare Manchester City-Fulham in diretta? Canale TV e diretta streaming

Manchester City-Fulham sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale numero 201) e Sky Sport 4K. Il match sarà visibile in streaming su NOW e utilizzando Sky Go o NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN

Manchester City-Fulham: ora di inizio

Premier League - Premier League Etihad Stadium

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Manchester City-Fulham si gioca mercoledì 11 febbraio 2026, alle ore 20:30 italiane, all'Etihad Stadium di Manchester.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Manchester City - Fulham Probabile formazione Panchina Allenatore P. Guardiola Probabile formazione Panchina Allenatore Marco Silva

Probabili formazioni Manchester City-Fulham

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Donnarumma; M. Nunes, Khusanov, Aké, Aït-Nouri; O’Reilly; Cherki, Bernardo Silva, Marmoush, Doku; Haaland. All. Guardiola.

FULHAM (4-2-3-1): Leno; Castagne, Andersen, Cuenca, Iwobi; Bobb, Berge; Sessegnon, Wilson, Smith-Rowe; Gimenez. All. Marco Silva.

Forma

Partite tra le due squadre

Classifica