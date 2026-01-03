Dove vedere Manchester City-Chelsea domenica in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Il Manchester City ospita il Chelsea all'Etihad Stadium in una delle partite più importanti della ventesima giornata della Premier League. Il City, attualmente secondo in classifica, punta a mantenere la sfida per il titolo e a riscattarsi dopo il pareggio per 0-0 contro il Sunderland nell'ultima partita.

La forma complessiva dei Citizens è stata eccellente in questa stagione: imbattuti nelle ultime nove partite in tutte le competizioni, con otto vittorie e un pareggio. Hanno uno degli attacchi più potenti del campionato, con 43 goal segnati finora, grazie soprattutto al contributo di Erling Haaland. La squadra di Pep Guardiola non è solo prolifica in attacco, ma ha anche un ottimo record difensivo insieme alla capolista Arsenal, il che la rende favorita in casa contro il Chelsea.

I Blues, invece, arrivano in una fase turbolenta dopo la separazione con l'allenatore Enzo Maresca che ha portato a nominare l'allenatore dell'Under 21 Calum McFarlane come tecnico ad interim in vista di questa importante trasferta. Attualmente al quinto posto con 30 punti in 19 partite e con una sola vittoria nelle ultime sette partite di Premier League, il Chelsea ha avuto un andamento altalenante.

Le sue prestazioni sono state promettenti, con una serie di gol segnati in partite consecutive, ma l'instabilità dentro e fuori dal campo ha minato la sua costanza. Il recente licenziamento dell'allenatore del Chelsea ha creato incertezza all'interno della squadra, ma l'allenatore ad interim McFarlane sarà determinato a ottenere risultati positivi.

Dove vedere City-Chelsea in diretta? Canale TV e diretta streaming

Come guardare City-Chelsea all'estero con una VPN

Tutta la Premier League si può vedere in diretta tv e streaming con un abbonamento a NOW o Sky, dunque anche Manchester City-Chelsea del 4 gennaio 2026. I canali scelti, in particolare, sono Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport 4K (numero 213, per chi possiede una tv 4K).

Se ti trovi all'estero, potrebbe essere necessario utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Manchester-Chelsea utilizzando il tuo solito servizio di streaming (NOW o Sky Go in questo caso). Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro di quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming di eventi sportivi.

A che ora comincia Manchester City-Chelsea

Premier League - Premier League Etihad Stadium

Il big match tra Manchester City e Chelsea si gioca domenica 4 gennaio 2026 in quel di Manchester, all'Etihad Stadium. Il calcio d'inizio è previsto alle 18:30 italiane.

