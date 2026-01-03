Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Premier League
Manchester City
Etihad Stadium
Chelsea
Sthembiso Nkabinde

Dove vedere Manchester City-Chelsea domenica in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Come guardare la partita di Premier League tra Manchester City e Chelsea, con il big match che arriva dopo l'addio di Maresca alla panchina dei Blues.

Il Manchester City ospita il Chelsea all'Etihad Stadium in una delle partite più importanti della ventesima giornata della Premier League. Il City, attualmente secondo in classifica, punta a mantenere la sfida per il titolo e a riscattarsi dopo il pareggio per 0-0 contro il Sunderland nell'ultima partita.

La forma complessiva dei Citizens è stata eccellente in questa stagione: imbattuti nelle ultime nove partite in tutte le competizioni, con otto vittorie e un pareggio. Hanno uno degli attacchi più potenti del campionato, con 43 goal segnati finora, grazie soprattutto al contributo di Erling Haaland. La squadra di Pep Guardiola non è solo prolifica in attacco, ma ha anche un ottimo record difensivo insieme alla capolista Arsenal, il che la rende favorita in casa contro il Chelsea.

I Blues, invece, arrivano in una fase turbolenta dopo la separazione con l'allenatore Enzo Maresca che ha portato a nominare l'allenatore dell'Under 21 Calum McFarlane come tecnico ad interim in vista di questa importante trasferta. Attualmente al quinto posto con 30 punti in 19 partite e con una sola vittoria nelle ultime sette partite di Premier League, il Chelsea ha avuto un andamento altalenante.

Le sue prestazioni sono state promettenti, con una serie di gol segnati in partite consecutive, ma l'instabilità dentro e fuori dal campo ha minato la sua costanza. Il recente licenziamento dell'allenatore del Chelsea ha creato incertezza all'interno della squadra, ma l'allenatore ad interim McFarlane sarà determinato a ottenere risultati positivi.

Dove vedere City-Chelsea in diretta? Canale TV e diretta streaming

Tutta la Premier League si può vedere in diretta tv e streaming con un abbonamento a NOW o Sky, dunque anche Manchester City-Chelsea del 4 gennaio 2026. I canali scelti, in particolare, sono Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport 4K (numero 213, per chi possiede una tv 4K).

Come guardare City-Chelsea all'estero con una VPN

A che ora comincia Manchester City-Chelsea

Etihad Stadium

Il big match tra Manchester City e Chelsea si gioca domenica 4 gennaio 2026 in quel di Manchester, all'Etihad Stadium. Il calcio d'inizio è previsto alle 18:30 italiane.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Manchester City - Chelsea

Manchester CityHome team crest

4-2-3-1

Formazione

4-2-3-1

25
G. Donnarumma
27
M. Nunes
3
R. Dias
33
N. O'Reilly
24
J. Gvardiol
47
P. Foden
10
R. Cherki
4
T. Reijnders
11
J. Doku
16
Rodri
9
E. Haaland
1
R. Sanchez
23
T. Chalobah
24
R. James
27
M. Gusto
29
W. Fofana
8
E. Fernandez
49
A. Garnacho
10
C. Palmer
7
P. Neto
17
A. Santos
20
J. Pedro

4-2-3-1

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • P. Guardiola

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • C. McFarlane

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Ultime partite

-Forma

Goal segnato (subito)
10/1
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

-Forma

Goal segnato (subito)
10/7
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

Precedenti

Ultime 5 partite

4

Vittorie

1

Pareggio

0

Vittorie

11

Goal segnati

4
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Classifica

