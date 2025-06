Dove vedere Manchester City-Al Ain in diretta tv e streaming?

Tutte le info su City-Al Ain, valida per la seconda giornata del Mondiale per Club: entrambe figurano nel Girone G, quello della Juve.

Manchester City e Al Ain, entrambe inserite nel Girone G che include anche la Juventus (e il Wydad Casablanca), si affrontano per la seconda giornata del Mondiale per Club.

Inutile dire, anche alla luce di come sono andati i rispettivi esordi, che i favori del pronostico pendano tutti verso la squadra di Pep Guardiola: Haaland e soci, insieme ai bianconeri, nel prossimo turno hanno infatti l'enorme chance di mettere in cassaforte l'approdo agli ottavi con 90' d'anticipo.

Dove vedere Manchester City-Al Ain in diretta: canale tv e streaming

Manchester City-Al Ain sarà visibile in diretta tv scaricando l'app di DAZN su una smart tv compatibile, oppure utilizzando: dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box o console PlayStation e XBox.

In streaming, invece, City-Al Ain sarà disponibile sul sito di DAZN e scaricando l'app su dispositivi mobili.

Manchester City-Al Ain: data e orario del fischio d'inizio

Chi trasmette Manchester City-Al Ain in diretta TV e in streaming?

Manchester City-Al Ain: probabili formazioni, infortunati e squalificati

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Come stanno Manchester City-Al Ain

Il primo impegno vissuto al Mondiale per Club, come detto, ha raccontato scenari decisamente differenti: se il City ha battuto 2-0 il Wydad Casablanca, l'Al Ain è crollata sotto i colpi della Juve perdendo 5-0. Ragion per cui, l'incrocio che le vedrà affrontarsi nel prossimo turno della competizione FIFA made in USA, per la squadra di Manchester appare quasi come una formalità.

Ultimi risultati

Precedenti

MCI Ultima partita ALA 1 0 Pareggi 0 Vittorie Al-Ain 0 - 3 Manchester City 3 Goal segnati 0 Partite con più di 2,5 gol 1/1 Entrambe le squadre a segno 0/1

Classifica