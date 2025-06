Dove vedere Mamelodi-Borussia Dortmund in diretta tv e streaming?

Mamelodi Sundowns FC vs Borussia Dortmund

Mondiale per Club

Seconda partita per il Borussia Dortmund che affronta il Mamelodi: tutte le informazioni sulla partita del Mondiale per Club.

Prosegue il Mondiale per Club per Borussia Dormtund e Mamelodi che giocheranno contro nel match valido per la seconda giornata del gruppo F, dove sono presenti anche la Fluminense e l'Ulsan Hyundai.

Per la squadra di Niko Kovac si tratta già di una gara cruciale per non fallire incredibilmente la qualificazione agli ottavi di finale.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Come stanno Mamelodi-Borussia Dortmund

Il Mamelodi nella prima partita del Mondiale per Club ha vinto contro l'Ulsan con il punteggio di 1-0, iniziando quindi al meglio la competizione. Dall'altra parte invece, il Borussia Dortmund ha esordito con un pareggio contro la Fluminense.

