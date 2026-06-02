Amichevoli - Amichevoli Stade de Luxembourg

Lussemburgo-Italia è trasmessa in diretta su Rai 1. Per seguire la partita in live streaming, è disponibile RaiPlay.

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Lussemburgo-Italia: data e orario

L'Italia scende in campo allo Stade de Luxembourg di Luxembourg City per un'amichevole internazionale contro il Lussemburgo. Una sfida che arriva in un momento delicato per gli Azzurri, alle prese con una profonda riflessione sul proprio futuro dopo la mancata qualificazione ai Mondiali.

La Nazionale italiana affronta questa partita senza una guida tecnica definitiva. L'interim Silvio Baldini ha guidato il gruppo nelle ultime settimane, mentre la federazione valuta i profili per la panchina a lungo termine. Tra i nomi circolati ci sono stati quelli di Pep Guardiola e Cesc Fabregas, ma lo stesso Baldini ha invitato a non inseguire obiettivi irrealistici.

Nel frattempo, Rafa Benitez ha manifestato pubblicamente il proprio interesse per la panchina azzurra, offrendosi come candidato per guidare la ricostruzione. L'ex tecnico di Liverpool e Real Madrid è attualmente senza squadra e sogna di rilanciare la Nazionale.

Il Lussemburgo arriva a questa sfida con un recente ciclo positivo alle spalle. La squadra di Jeff Strasser ha chiuso la fase di qualificazione alla Nations League con due vittorie consecutive contro Malta, dimostrando solidità nei risultati interni.

Per l'Italia, invece, gli ultimi mesi sono stati difficili. I playoff mondiali si sono rivelati un percorso amaro, con l'eliminazione che ha sancito la seconda mancata partecipazione consecutiva alla rassegna iridata. Gigi Donnarumma figura tra le stelle più illustri che non vedremo in Nord America.

Una partita amichevole, certo, ma carica di significato per una Nazionale che cerca risposte e identità. Per sapere dove seguire la diretta TV e lo streaming di Lussemburgo-Italia, ecco tutte le informazioni necessarie.

Formazioni

Nel Lussemburgo, guidato da Jeff Strasser, mancherà la stella Leandro Barreiro: il centrocampista del Benfica, a segno contro il Napoli nell'ultima edizione della Champions League, non è stato convocato a causa di alcuni problemi fisici.

Baldini si affiderà al suo gruppo dell'Under 21, ma senza rinunciare a un paio di giocatori che erano già protagonisti con Gattuso come Pio Esposito e capitan Donnarumma. Formazione completamente sperimentale, con Palestra, Comuzzo, Chiarodia e Ahanor in difesa, Pisilli, Lipani e Dagasso a centrocampo e il tridente composto da Fini, Pio Esposito e Koleosho. Attesa anche per l'esordio con la Nazionale maggiore di Samuele Inacio.





Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

Il Lussemburgo ha ottenuto 2 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte nelle ultime cinque partite. La squadra di Strasser ha concluso il proprio percorso nella Nations League con due successi di fila contro Malta, vincendo 3-0 in casa il 31 marzo dopo il 2-0 esterno del 26 marzo. In precedenza, però, il cammino nei playoff mondiali era stato deludente: tre sconfitte consecutive contro Irlanda del Nord (0-1), Germania (0-2) e Slovacchia (0-2). In queste cinque gare il Lussemburgo ha segnato 5 gol e ne ha subiti 5.

L'Italia ha registrato 2 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte nelle ultime cinque uscite. L'ultima partita, il 31 marzo contro la Bosnia ed Erzegovina, si è conclusa con una sconfitta per 1-1 nei playoff mondiali. Gli Azzurri avevano però battuto l'Irlanda del Nord 2-0 il 26 marzo. Nelle tre gare precedenti erano arrivate le eliminazioni contro Norvegia (1-4), con una vittoria sulla Moldavia (2-0) e un successo contro Israele (3-0). Complessivamente, nelle ultime cinque partite l'Italia ha segnato 8 gol e ne ha incassati 7.

Precedenti

LUX Ultima partita ITA 0 Vittorie 1 Pareggio 0 Vittorie Italia 1 - 1 Lussemburgo 1 Goal segnati 1 Partite con più di 2,5 gol 0/1 Entrambe le squadre a segno 1/1

L'unico precedente tra le due Nazionali nel dataset disponibile risale al 4 giugno 2014, quando Italia e Lussemburgo si affrontarono in un'amichevole terminata 1-1. Con un solo incontro registrato, non è possibile tracciare un bilancio più ampio tra le due selezioni.

Classifica









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