Dove vedere Los Angeles FC-Flamengo in diretta tv e streaming?

Los Angeles FC e Flamengo avversarie nell'ultima giornata della fase a gironi del Mondiale per Club: le info su diretta tv e streaming della gara.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

La fase a gironi del Mondiale per Club si avvia agli sgoccioli: nel Gruppo D spazio alla sfida tra il Los Angeles FC e il Flamengo.

Statunitensi e brasiliani si affronteranno in contemporanea con l'altra partita del girone, che metterà di fronte Esperance Tunisi e Chelsea.

L'articolo prosegue qui sotto

Dove vedere Los Angeles FC-Flamengo in diretta: canale tv e streaming

DAZN è il broadcaster globale del Mondiale per Club, unico modo per assistere a tutte le partite della manifestazione (visibili gratuitamente): app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco e dispositivi come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Applicazione disponibile anche per device portatili come smartphone e tablet. Da browser, invece, basta accedere al sito ufficiale inserendo le credenziali del proprio account.

Chi racconterà Los Angeles FC-Flamengo:

Telecronista e seconda voce DAZN: Orazio Accomando

Los Angeles FC-Flamengo: data e orario del fischio d'inizio

Mondiale per Club - Gruppo D Camping World Stadium

Chi trasmette Los Angeles FC-Flamengo in diretta TV e in streaming?

Los Angeles FC-Flamengo: probabili formazioni, infortunati e squalificati

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Come stanno Los Angeles FC e Flamengo

Los Angeles FC a quota zero punti ed eliminato dal Mondiale per Club: dopo aver perso per 2-0 contro il Chelsea all'esordio, Giroud e compagni sono stati battuti anche alla seconda giornata (0-1) dall'Esperance Tunisi, con Bouanga che nel maxi recupero finale ha fallito il rigore del possibile pareggio.

Umore agli antipodi per il Flamengo, già qualificato agli ottavi e con la certezza del primo posto nel raggruppamento: solo successi per i rossoneri che, dopo aver sconfitto l'Esperance Tunisi (2-0), hanno avuto la meglio anche sul Chelsea rimontando dall'iniziale svantaggio fino al 3-1 conclusivo.

Ultimi risultati

Precedenti

Classifica