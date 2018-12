Dove vedere Liverpool-Manchester United in tv e streaming

Altra grande sfida ad Anfield, dove la capolista Liverpool ospita il Manchester United di Mourinho: dove vederla in tv e streaming.

Liverpool-Manchester United chiude il 17° turno di Premier League: momento d'oro per la squadra di Klopp, reduce dalla vittoria sul Napoli che vale l'accesso agli ottavi di finale di Champions League e attuale capolista in campionato.

Altra sfida affascinante sul prato di Anfield, dove arrivano i Red Devils di Mourinho, che dopo un periodo difficile hanno ritrovato la vittoria nell'ultima giornata. Lo Special One non può però perdere ulteriore terreno in classifica se vuole restare agganciato al gruppo di testa per un posto in Europa.

Il Liverpool arriva al grande appuntamento con la miglior difesa del torneo: solo 6 reti incassate dalla retroguardia Reds, che sfida ora il talento di Lukaku e compagni in una gara fondamentale per entrambe. Per l'occasione il Manchester United avrà anche il tifo dei rivali concittadini del Manchester City, che proprio nell'ultimo turno hanno perso la testa della classifica.

LIVERPOOL-MANCHESTER UNITED DIRETTA TV E STREAMING

Liverpool-Manchester United andrà in onda in esclusiva su Sky, come tutta la Premier League. La partita sarà visibile su Sky Sport Football (canale 203). Sarà inoltre possibile vedere la gara su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go.

LIVERPOOL-MANCHESTER UNITED DATA E ORA

Liverpool-Manchester United si giocherà ad Anfield domenica 16 dicembre alle ore 17.00, il big match chiuderà il turno di Premier League.