Premier League
team-logoLiverpool
Anfield
team-logoManchester City
Guarda su NOWGuarda su Sky Sport
Claudio D'Amato

Dove vedere Liverpool-Manchester City in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Tutte le info sulla supersfida di Premier League tra Liverpool e Manchester City, incluse quelle relative a formazioni, canale tv e copertura streaming.

Supersfida in Premier League, dove la venticinquesima giornata offre l'incrocio tra Liverpool e Manchester City.

Se la squadra di Pep Guardiola resta a caccia dell'Arsenal capolista, il cammino offerto fin qui in campionato da quella di Slot obbliga i Reds a dover lottare per guadagnarsi un posto nella prossima Champions League.

Di seguito tutte le info riguardanti Liverpool-City, comprese formazioni, canale tv e copertura streaming del match.

Come guardare Liverpool-Manchester City in diretta? Canale TV e diretta streaming

Premier League
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Manchester City crest
Manchester City
MCI

Liverpool-Manchester City sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale numero 201) e visibile in streaming su NOW e utilizzando Sky Go o NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Liverpool-Manchester City: ora di inizio

crest
Premier League - Premier League
Anfield

Liverpool-Manchester City si gioca domenica 8 febbraio 2026, alle ore 17:30 italiane, ad Anfield.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Liverpool - Manchester City

LiverpoolHome team crest

4-2-3-1

Formazione

4-1-4-1

Home team crestMCI
1
A. Becker
5
I. Konate
4
V. van Dijk
6
M. Kerkez
8
D. Szoboszlai
10
A. Mac Allister
38
R. Gravenberch
18
C. Gakpo
7
F. Wirtz
11
M. Salah
22
H. Ekitike
25
G. Donnarumma
15
M. Guehi
45
A. Khusanov
21
R. Ait Nouri
27
M. Nunes
4
T. Reijnders
33
N. O'Reilly
10
R. Cherki
16
Rodri
42
A. Semenyo
9
E. Haaland

4-1-4-1

MCIAway team crest

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • A. Slot

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • P. Guardiola

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Probabili formazioni Liverpool-Manchester City

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson, Frimpong, Gravenberch, Van Dijk, Robertson; Wirtz, Mac Allister, Szoboszlai; Salah, Ekitiké, Gakpo. All. Slot.

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Donnarumma; M. Nunes, Khusanov, Aké, Aït-Nouri; O’Reilly; Cherki, Bernardo Silva, Marmoush, Doku; Haaland. All. Guardiola.

Forma

LIV
-Forma

Goal segnato (subito)
16/5
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

MCI
-Forma

Goal segnato (subito)
10/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Partite tra le due squadre

LIV

Ultime 5 partite

MCI

2

Vittorie

2

Pareggi

1

Vittoria

6

Goal segnati

5
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Classifica

