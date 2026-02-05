Dove vedere Liverpool-Manchester City in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Supersfida in Premier League, dove la venticinquesima giornata offre l'incrocio tra Liverpool e Manchester City.

Se la squadra di Pep Guardiola resta a caccia dell'Arsenal capolista, il cammino offerto fin qui in campionato da quella di Slot obbliga i Reds a dover lottare per guadagnarsi un posto nella prossima Champions League.

Di seguito tutte le info riguardanti Liverpool-City, comprese formazioni, canale tv e copertura streaming del match.

Come guardare Liverpool-Manchester City in diretta? Canale TV e diretta streaming

Liverpool-Manchester City sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale numero 201) e visibile in streaming su NOW e utilizzando Sky Go o NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN

Liverpool-Manchester City: ora di inizio

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Liverpool-Manchester City si gioca domenica 8 febbraio 2026, alle ore 17:30 italiane, ad Anfield.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Liverpool-Manchester City

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson, Frimpong, Gravenberch, Van Dijk, Robertson; Wirtz, Mac Allister, Szoboszlai; Salah, Ekitiké, Gakpo. All. Slot.

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Donnarumma; M. Nunes, Khusanov, Aké, Aït-Nouri; O’Reilly; Cherki, Bernardo Silva, Marmoush, Doku; Haaland. All. Guardiola.

