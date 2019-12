Dove vedere Liverpool-Flamengo in tv e streaming

Liverpool e Flamengo si giocano a Doha il Mondiale per club 2019: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il di Jurgen Klopp sfida il Flamengo di Jorge Jesus nella finale del Mondiale per club 2019. Di fronte si ritrovano la squadra vincitrice della 2018/2019 e la squadra vincente della Copa Libertadores 2019.

I Reds si sono qualificati battendo 2-1 i messicani del Monterrey in semifinale grazie ai goal di Shaqiri e Roberto Firmino, i brasiliani hanno invece superato 3-1 l'Al Hilal con le reti di De Arrascaeta e Bruno Henrique e un autogoal di Al-Bulaihi.

Il Liverpool, pur avendo conquistato 7 Champions League, non è mai riuscito nella sua storia a laurearsi campione del Mondo per club, visto che non ha mai vinto né il torneo organizzato dalla FIFA né la vecchia Coppa Intercontinentale.

In 2 occasioni i Reds hanno giocato per la finale di Coppa Intercontinentale, perdendo entrambe le volte contro formazioni sudamericane. Gli inglesi sono stati infatti sconfitti 3-0 proprio dal Flamengo nel lontano 1981 (doppietta di Nunes e rete di Adílio), per poi cedere tre anni dopo agli argentini dell'Independiente (1-0). Nel Mondiale per club della FIFA è arrivato infine nel 2005 l'ultimo k.o. in finale, ancora con una squadra brasiliana, il San Paolo (1-0).

Per quanto concerne invece il Flamengo, i rubro-negri hanno conquistato il loro unico titolo mondiale vincendo la Coppa Intercontinentale nella già citata sfida del 1981 contro il Liverpool, e sperano di ripetere in quella storica impresa.

QUANDO SI GIOCA LIVERPOOL-FLAMENGO

Liverpoo-Flamengo si giocherà il pomeriggio di sabato 21 dicembre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Internazionale Khalifa di Doha, in Qatar. Il fischio d'inizio della finale del Mondiale per club è previsto per le ore 18.30 italiane.

DOVE VEDERE LIVERPOOL-FLAMENGO IN TV E STREAMING

La finale del Mondiale per Club 2019, Liverpool-Flamengo, sarà trasmessa in esclusiva in diretta televisiva in chiaro da Mediaset sul Canale 20, visibile al numero 20 del digitale terrestre e in HD al numero 151 della piattaforma satellitare Sky. La partita sarà visibile in chiaro anche in diretta sia sul sito Sportmediaset.it, sia attraverso la piattaforma Mediaset Play.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL-FLAMENGO

Klopp rispetto alla semifinale con il Monterrey recupererà Van Dijk in difesa. Il centrale olandese non potrà essere al top della condizione ma stringerà i denti per un impegno così importante. Restando al reparto arretrato, a destra dovrebbe partire dal 1' Alexander-Arnold al posto di Milner, con lo scozzese Robertson a sinistra e Alisson fra i pali. In regia tornerà Henderson, con Wijnaldum e Keita mezzali. Davanti partirà dal 1' il tridente classico, con Salah a destra, Roberto Firmino al centro e Mané a sinistra.

Jorge Jesus dovrebbe rispondere con un 4-1-4-1. In attacco il riferimento offensivo sarà l'ex Gabigol. A centrocampo sulle fasce agiranno Éverton Ribeiro a destra, Bruno Henrique a sinistra con Gerson e l'uruguayano De Arrascaeta interni. Willian Arão sarà il mediano davanit alla difesa, che sarà composta dai due terzini Rafinha e Filipe Luís e dai due centrali Rodrigo Caio e Marí. Fra i pali ci sarà l'esperto Diego Alves.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Gomez, Robertson; Wijnaldum, Henderson, N. Keita; Salah, Roberto Firmino, Mané.

FLAMENGO (4-1-4-1): Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Marí, Filipe Luís; Willian Arão; Éverton Ribeiro, Gerson, De Arrascaeta, Bruno Henrique; Gabigol.