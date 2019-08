Dove vedere Liverpool-Chelsea in tv e streaming

Le due regine d'Europa della passata stagione si affrontano per la Supercoppa Europea: le informazioni su dove vedere la partita in tv e streaming.

Una ha conquistato la Champions. L'altra l' . Ora si affrontano per eleggere la regina assoluta del continente. Nuovo derby inglese dopo quello delle due passate finali continentali, che hanno visto emergere il di Klopp e il di Sarri, ora passato a Lampard. Di scena la Supercoppa Europea.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il Liverpool arriva alla Supercoppa Europea dopo aver iniziato alla grande la Premier League, mentre il Chelsea giunge al big match con umore opposto: grossa debacle al debutto in campionato contro il . Reds contro Blues, però, sarà una gara a parte, unica e aperta ad ogni risultato.

Per il Liverpool si tratta della sesta partecipazione, con tre vittorie e due sconfitte: ultima conquista dei Reds nel lontano 2005. Il Chelsea invece affronta la Supercoppa Europea per la terza volta, con due sconfitte e il successo ottenuto nel 1998.

QUANDO SI GIOCA LIVERPOOL-CHELSEA

La Supercoppa Europea 2019 che vede affrontarsi la vincitrice della Champions, il Liverpool, e la regina dell'Europa League, il Chelsea, si giocherà mercoledì 14 agosto 2019 alle ore 21. Appuntamento alla Vodafone Arena di Istanbul, casa del .

Lo scorso anno fu l' a trionfare sui cugini del Real: 4-2 e prima sorpresa stagionale del calcio europeo.

DOVE VEDERE LIVERPOOL-CHELSEA IN TV E STREAMING

Liverpool-Chelsea verrà trasmessa sia in chiaro, che grazie all'abbonamento Sky. Nel primo caso, infatti, sarà Canale 5 a regalare in diretta televisiva la sfida di Supercoppa Europea: in gara disponibile su pc, smartphone e tablet attraverso il sito ufficiale di Canale 5.

La Supercoppa Europea tra Liverpool e Chelsea sarà trasmessa televisivamente anche da Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport Collection. Il match sarà anche in streaming su Sky Go grazie all'utilizzo di dispositivi mobili e fissi.

FORMAZIONI UFFICIALI LIVERPOOL-CHELSEA

LIVERPOOL (4-3-3): Adrian; Gomez, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Milner; Salah, Mané, Oxlade-Chamberlain. All. Klopp

CHELSEA (4-2-3-1): Kepa; Azpilicueta, Christensen, Zouma, Emerson; Kanté, Jorginho; Pedro, Kovacic, Pulisic; Giroud.