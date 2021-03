Dove vedere Lituania-Italia in tv e streaming

L'Italia fa visita alla Lituania per la terza gara delle qualificazioni ai Mondiali 2022: tutto sulle formazioni e le info su tv e streaming.

Continua l'avventura dell' Italia, che dopo il debutto vittorioso contro l'Irlanda del Nord e la trasferta da tre punti in Bulgaria, fa visita alla Lituania nella terza gara valida per le qualificazioni ai Mondiali.

Gli Azzurri sono stati inseriti nel gruppo C insieme a Irlanda del Nord, Bulgaria, Svizzera e appunto Lituania. Solo il primo posto nel girone darà la certezza di partecipare alla fase finale di Qatar 2022: è già a lotta a due con la formazione svizzera, visti i pari punti in classifica.

Nei sei precedenti tra le due Nazionali, la Lituania non è mai riuscita a battere l'Italia con due pareggi e ben quattro sconfitte.

L'ultimo doppio incrocio risale alle qualificazioni agli Europei del 2008: vittoria per 2-0 dell'Italia in Lituania, pareggio per 1-1 a Napoli.

QUANDO SI GIOCA LITUANIA-ITALIA

Lituania-Italia si giocherà mercoledì 31 marzo 2021 allo stadio 'LFF' di Vilnius, capitale della Lituania. Calcio d'inizio fissato alle ore 20:45.

DOVE VEDERE LITUANIA-ITALIA IN TV E STREAMING

La sfida tra Lituania e Italia sarà trasmessa in diretta tv esclusiva dalla Rai e precisamente sul canale Rai 1, subito dopo l'edizione serale del TG1.

Streaming disponibile in modalità del tutto gratuita su RaiPlay: basterà collegarsi al sito dal proprio pc e inserire le credenziali d'accesso, oppure scaricare l'applicazione dedicata su smartphone e tablet.

PROBABILI FORMAZIONI LITUANIA-ITALIA

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Locatelli, Verratti; Chiesa, Belotti, Insigne.