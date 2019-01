Dove vedere Levante-Barcellona in tv e streaming

Il Levante ospita il Barcellona nell'andata degli ottavi di finale di Copa del Rey: dove vedere la partita in tv e streaming.

Il Levante di Paco Lopez ospita il Barcellona di Ernesto Valverde nell'andata degli ottavi di finale di Copa del Rey. I padroni di casa hanno eliminato il Lugo ai sedicesimi, mentre i catalani hanno superato il Cultural Leonesa.

Fra i Granotes tre giocatori hanno segnato una rete nel torneo: Borja Mayoral, Coke e Dwamena. Denis Suarez è invece il giocatore più prolifico dei blaugrana con 2 goal realizzati finora.

LEVANTE-BARCELLONA DIRETTA TV E STREAMING

La partita Levante-Barcellona sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile su diversi dispositivi. L'evento resterà inoltre disponibile per la visione integrale on demand, per cui tifosi e appassionati potranno rivedere la gara comodamente quando vorranno.

LEVANTE-BARCELLONA DATA E ORA

Levante-Barcellona si giocherà giovedì 10 gennaio 2019 alle ore 21.30 allo Stadio Ciutat de Valencia di Valencia.