Dove vedere Lecco-Inter U23 in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Lecco e Inter Under 23 chiudono la giornata numero 23 del girone A di Serie C, affrontandosi nel Monday Night.
Per i blucelesti sarà una gara molto particolare, la prima giocata dopo la scomparsa dell’ex Presidente Di Nunno.
L’Inter U23, invece, vuole continuare la propria risalita, dopo le due vittorie consecutive contro Pro Patria e Virtus Verona.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
Come guardare Lecco-Inter U23 in diretta? Canale TV e diretta streaming
Lecco-Inter U23 verrà proposta in diretta televisiva da Sky.
Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Calcio.
Sarà possibile seguire Lecco-Inter U23 anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.
Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.
Lecco-Inter U23: ora di inizio
La gara fra Lecco e Inter U23, valida per la giornata numero 23 di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà lunedì 26 gennaio, allo stadio Mario Rigamonti-Ceppi, con fischio d’inizio ore 20:30.
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabile formazione Lecco
Lecco (3-5-1-1): Furlan; Tanco, Marrone, Romani; Rizzo, Metlika, Zanellato, Mallamo, Kritta; Furrer; Sipos. All. Valente.
Probabile formazione Inter U23
Inter U23 (3-5-2): Calligaris; Cinquegrano, Prestia, Alexiou; Kamate, Bovo, Fiordilino, Berenbruch, Cocchi; Lavelli, La Gumina. All. Vecchi.