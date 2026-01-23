Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Serie C
team-logoLecco
team-logoInter U23
Dove vedere Lecco-Inter U23 in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Come guardare la partita di Serie C Sky Wi-Fi tra Lecco e Inter U23: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming.

Lecco e Inter Under 23 chiudono la giornata numero 23 del girone A di Serie C, affrontandosi nel Monday Night.

Per i blucelesti sarà una gara molto particolare, la prima giocata dopo la scomparsa dell’ex Presidente Di Nunno.

L’Inter U23, invece, vuole continuare la propria risalita, dopo le due vittorie consecutive contro Pro Patria e Virtus Verona.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Lecco-Inter U23 in diretta? Canale TV e diretta streaming

Serie C
Lecco crest
Lecco
LEC
Inter U23 crest
Inter U23
INT

Lecco-Inter U23 verrà proposta in diretta televisiva da Sky.

Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Calcio.

Sarà possibile seguire Lecco-Inter U23 anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.

Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Lecco-Inter U23: ora di inizio

crest
Serie C - Grp. A

La gara fra Lecco e Inter U23, valida per la giornata numero 23 di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà lunedì 26 gennaio, allo stadio Mario Rigamonti-Ceppi, con fischio d’inizio ore 20:30.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabile formazione Lecco

Lecco (3-5-1-1): Furlan; Tanco, Marrone, Romani; Rizzo, Metlika, Zanellato, Mallamo, Kritta; Furrer; Sipos. All. Valente.

Probabile formazione Inter U23

Inter U23 (3-5-2): Calligaris; Cinquegrano, Prestia, Alexiou; Kamate, Bovo, Fiordilino, Berenbruch, Cocchi; Lavelli, La Gumina. All. Vecchi.

Forma

LEC
-Forma

Goal segnato (subito)
8/3
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

INT
-Forma

Goal segnato (subito)
3/4
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

Partite tra le due squadre

LEC

Ultima partita

INT

1

Vittoria

0

Pareggi

0

Vittorie

1

Goal segnati

0
Partite con più di 2,5 gol
0/1
Entrambe le squadre a segno
0/1

Classifica

0