Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Serie C
team-logoLecco
team-logoAlcione Milano
Guarda su NOWGuarda su Sky Sport
GOAL-e
Con il contributo di

Dove vedere Lecco-Alcione Milano in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Lecco vs Alcione Milano
Lecco
Alcione Milano
Serie C

Dove vedere la partita di Serie C tra Lecco e Alcione Milano: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

Pubblicità
crest
Serie C - Game Week 9

Lecco-Alcione Milano è trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Gli abbonati Sky possono seguire la partita sui canali Sky Sport, con Sky Sport Calcio disponibile al canale 202, oppure in mobilità tramite Sky Go. Chi preferisce lo streaming può accedere al match tramite NOW con il Pass Sport.

NOW

NOW

Iscriviti!

Sky Sport

Sky Sport

Iscriviti!

Come vedere Lecco-Alcione Milano con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Guarda in tutta sicurezza da qualsiasi luogoRisparmia subito l'83%

Lecco-Alcione Milano: data e orario

Lecco e Alcione Milano si affrontano nel Girone A della Serie C 2026/27, in una sfida tra due squadre lombarde che cercano continuità dopo un avvio di stagione altalenante.

I blucelesti arrivano a questo incontro con un ruolino di marcia discontinuo. Nelle ultime cinque gare hanno raccolto due vittorie, due pareggi e una sconfitta, con il pesante 3-0 subito contro il Cittadella che rimane la nota più negativa del loro percorso recente.

L'Alcione Milano, dal canto suo, non riesce a trovare la vittoria nelle ultime quattro uscite. Gli arancioni hanno pareggiato tre volte e perso una, con il pesante 0-4 incassato contro l'Union Brescia che pesa sul morale del gruppo.

In classifica, l'Alcione occupa una posizione più alta rispetto al Lecco, e questa partita rappresenta per i blucelesti un'occasione concreta per accorciare le distanze e rilanciarsi nella corsa alla zona playoff.

I precedenti sorridono al Lecco, che ha vinto tre degli ultimi quattro confronti diretti. L'Alcione non batte i rivali di giornata da diversi mesi, un dato che aggiunge ulteriore interesse alla sfida.

Per seguire la partita in diretta, Sky e NOW trasmettono l'intera Serie C Girone A. Di seguito tutte le informazioni su come guardare Lecco-Alcione Milano in TV e in streaming.

Formazioni

Per quanto riguarda il Lecco, al momento non sono disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o probabili formazioni. Le ultime notizie sulla rosa saranno aggiornate a ridosso del calcio d'inizio.

La situazione è analoga per l'Alcione Milano: non sono stati comunicati dati su indisponibili o sulla formazione prevista. Ulteriori aggiornamenti arriveranno nelle ore precedenti alla partita.

Stato di forma

LEC

LEC - Forma

GIA
V1-0
DES
V1-3
PGT
D0-0
CIT
S3-0
BRE
D2-2
Gol segnato (subito)
6/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
ALC

ALC - Forma

FRC
V2-3
PRO
D2-2
BRE
S0-4
ALB
D1-1
TRE
D2-2
Gol segnato (subito)
8/11
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Il Lecco ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite di Serie C, con un bilancio complessivo di sette gol segnati e sei subiti. L'ultimo risultato utile è il pareggio per 2-2 contro l'Union Brescia, mentre la vittoria esterna per 1-3 sul campo del Desenzano resta il momento migliore del periodo. La pesante sconfitta per 3-0 contro il Cittadella rimane la caduta più netta del recente cammino.

L'Alcione Milano ha raccolto una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque gare. Gli arancioni hanno segnato otto gol e ne hanno incassati dieci, con il 2-2 contro il Trento come risultato più recente. Il pesante 0-4 subito in casa dell'Union Brescia è stato il punto più basso di questo parziale, mentre il successo esterno per 2-3 sul campo della Folgore Caratese resta l'unica vittoria del periodo.

Precedenti

Testa a testa

LeccoPareggioAlcione Milano
3
1
0
Serie C
Alcione Milano badge
Alcione Milano
ALC
0
Lecco badge
Lecco
LEC
2
FIN
Serie C
Lecco badge
Lecco
LEC
1
Alcione Milano badge
Alcione Milano
ALC
0
FIN
Serie C
Alcione Milano badge
Alcione Milano
ALC
0
Lecco badge
Lecco
LEC
0
FIN
Serie C
Lecco badge
Lecco
LEC
1
Alcione Milano badge
Alcione Milano
ALC
0
FIN
4Gol segnati0
Partite senza 2.5 goal0/4
Entrambe le squadre hanno segnato0/4

L'ultimo precedente tra le due squadre risale all'aprile 2026, quando l'Alcione Milano ospitava il Lecco: finì 0-2 per i blucelesti. Considerando i quattro incontri disponibili, il Lecco ha vinto tre volte e l'Alcione non è mai riuscito a imporsi, con un solo pareggio all'attivo registrato nel marzo 2025.

Classifica

Grp. A

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
CittadellaCittadellaCIT
9801164+1224
V
S
V
V
V
2
Union BresciaUnion BresciaBRE
9540166+1019
V
D
D
V
D
3
Arzignano ValchiampoArzignano ValchiampoARZ
95221410+417
V
D
V
V
V
4
OspitalettoOspitalettoOSP
8431146+815
D
V
S
D
V
5
TrentoTrentoTRE
8350115+614
D
D
V
D
D
6
TrevisoTrevisoTRE
834186+213
D
V
D
D
V
7
DesenzanoDesenzanoDES
934287+113
V
V
D
D
S
8
AlbinoLeffeAlbinoLeffeALB
93331413+112
S
V
D
V
S
9
Alcione MilanoAlcione MilanoALC
82511213-111
D
D
S
D
V
10
LumezzaneLumezzaneLUM
83231011-111
V
S
V
D
D
11
PergolettesePergolettesePGT
925256-111
V
D
D
D
D
12
Dolomiti BellunesiDolomiti BellunesiDBE
924379-210
S
S
D
S
D
13
LeccoLeccoLEC
823368-29
D
S
D
V
V
14
NovaraNovaraNOV
9234812-49
S
V
S
D
D
15
Pro VercelliPro VercelliPRO
9234813-59
S
V
D
S
D
16
Folgore CarateseFolgore CarateseFRC
8134912-36
S
V
D
D
S
17
Juventus Next GenJuventus Next GenJNG
8134815-76
S
D
S
S
S
18
AC CarpiAC CarpiCAP
91351119-86
S
S
S
D
D
19
Giana ErminioGiana ErminioGIA
8044610-44
D
D
D
D
S
20
RenateRenateREN
8035612-63
D
S
S
D
D
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione


Nel Girone A della Serie C 2026/27, l'Alcione Milano occupa l'ottava posizione mentre il Lecco si trova al dodicesimo posto. Per i blucelesti, questa partita vale più che tre punti: è una chance per ridurre il divario con chi li precede in classifica.


  1. Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.
  2. Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).
  3. Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.
  4. Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.
  5. Come guardare sul grande schermo
    Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.


Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV

  • Smart TV e Fire Stick: la maggior parte delle TV e dei dispositivi Android, come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast con Google TV, dispongono di app VPN native. Cerca semplicemente il tuo provider VPN nell'app store della TV, accedi e connettiti come faresti sul tuo telefono.

    Apple TV, Roku e console: questi dispositivi spesso non supportano app VPN dirette. La soluzione più semplice è utilizzare Smart DNS (di solito disponibile nelle impostazioni del tuo account VPN) o duplicare/trasmettere lo streaming dal tuo telefono o laptop connesso alla VPN alla TV.
Guarda in tutta sicurezza da qualsiasi luogoRisparmia subito l'83%

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google