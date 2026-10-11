Serie C - Game Week 9 11 ott 2026 - 11:30

Lecco-Alcione Milano è trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Gli abbonati Sky possono seguire la partita sui canali Sky Sport, con Sky Sport Calcio disponibile al canale 202, oppure in mobilità tramite Sky Go. Chi preferisce lo streaming può accedere al match tramite NOW con il Pass Sport.

Come vedere Lecco-Alcione Milano con una VPN

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Lecco-Alcione Milano: data e orario

Lecco e Alcione Milano si affrontano nel Girone A della Serie C 2026/27, in una sfida tra due squadre lombarde che cercano continuità dopo un avvio di stagione altalenante.

I blucelesti arrivano a questo incontro con un ruolino di marcia discontinuo. Nelle ultime cinque gare hanno raccolto due vittorie, due pareggi e una sconfitta, con il pesante 3-0 subito contro il Cittadella che rimane la nota più negativa del loro percorso recente.

L'Alcione Milano, dal canto suo, non riesce a trovare la vittoria nelle ultime quattro uscite. Gli arancioni hanno pareggiato tre volte e perso una, con il pesante 0-4 incassato contro l'Union Brescia che pesa sul morale del gruppo.

In classifica, l'Alcione occupa una posizione più alta rispetto al Lecco, e questa partita rappresenta per i blucelesti un'occasione concreta per accorciare le distanze e rilanciarsi nella corsa alla zona playoff.

I precedenti sorridono al Lecco, che ha vinto tre degli ultimi quattro confronti diretti. L'Alcione non batte i rivali di giornata da diversi mesi, un dato che aggiunge ulteriore interesse alla sfida.

Per seguire la partita in diretta, Sky e NOW trasmettono l'intera Serie C Girone A. Di seguito tutte le informazioni su come guardare Lecco-Alcione Milano in TV e in streaming.

Formazioni

Per quanto riguarda il Lecco, al momento non sono disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o probabili formazioni. Le ultime notizie sulla rosa saranno aggiornate a ridosso del calcio d'inizio.

La situazione è analoga per l'Alcione Milano: non sono stati comunicati dati su indisponibili o sulla formazione prevista. Ulteriori aggiornamenti arriveranno nelle ore precedenti alla partita.

Stato di forma

Il Lecco ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite di Serie C, con un bilancio complessivo di sette gol segnati e sei subiti. L'ultimo risultato utile è il pareggio per 2-2 contro l'Union Brescia, mentre la vittoria esterna per 1-3 sul campo del Desenzano resta il momento migliore del periodo. La pesante sconfitta per 3-0 contro il Cittadella rimane la caduta più netta del recente cammino.

L'Alcione Milano ha raccolto una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque gare. Gli arancioni hanno segnato otto gol e ne hanno incassati dieci, con il 2-2 contro il Trento come risultato più recente. Il pesante 0-4 subito in casa dell'Union Brescia è stato il punto più basso di questo parziale, mentre il successo esterno per 2-3 sul campo della Folgore Caratese resta l'unica vittoria del periodo.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale all'aprile 2026, quando l'Alcione Milano ospitava il Lecco: finì 0-2 per i blucelesti. Considerando i quattro incontri disponibili, il Lecco ha vinto tre volte e l'Alcione non è mai riuscito a imporsi, con un solo pareggio all'attivo registrato nel marzo 2025.

Classifica





Nel Girone A della Serie C 2026/27, l'Alcione Milano occupa l'ottava posizione mentre il Lecco si trova al dodicesimo posto. Per i blucelesti, questa partita vale più che tre punti: è una chance per ridurre il divario con chi li precede in classifica.





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