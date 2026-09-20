Arzignano Valchiampo Panoramica

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Chloe Kelly England Women 2026

Lionesses' World Cup qualifying path confirmed in play-off draw

England will face Greece in the first round of Women's World Cup qualifying play-offs in October, having failed to secure direct entry into next summer's tournament. Defeat to Spain in June proved extremely costly for the Lionesses, allowing the world champions to top the qualifying group instead, and now Sarina Wiegman's side must navigate two rounds of two-legged play-offs instead, starting against Greece.

EnglandWorld Cup Qualification UEFA
Chloe Kelly Alexia Putellas Sarina Wiegman England Spain composite

Lionesses to face Spain again in nightmare World Cup qualifying draw

England were handed a nightmare draw in qualifying for the 2027 Women's World Cup, with the Lionesses to battle Spain for the only automatic berth in the group. Sarina Wiegman's side were able to defeat La Roja in the Euro 2025 final back in July but finished as runners-up to the world champions in the Nations League earlier this year, having failed to deliver the same level of consistency across the group stage as the side boasting two Ballon d'Or winners, in Alexia Putellas and Aitana Bonmati.

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