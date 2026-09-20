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Arzignano Valchiampo Panoramica
Altro
October 2026
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Classifiche
Altro
Serie C
|Pos
|Squadra
|G
|V
|P
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|3
|Trento
|6
|3
|3
|0
|9
|3
|6
|12
|4
|Ospitaletto
|6
|3
|2
|1
|11
|5
|6
|11
|5
|Arzignano Valchiampo
|6
|3
|1
|2
|7
|7
|0
|10
|6
|Treviso
|6
|2
|3
|1
|7
|6
|1
|9
|7
|Dolomiti Bellunesi
|6
|2
|3
|1
|5
|4
|1
|9