Dove vedere Lecce-Udinese in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Serie A giunta alla ventiquattresima giornata: il secondo match della domenica è quello tra Lecce e Udinese.

I salentini devono tornare a conquistare punti per allontanarsi dalla zona caldissima della classifica: la vittoria manca dal 12 dicembre, dall'1-0 rifilato al Pisa in casa e firmato Stulic.

Udinese fresca di successo di prestigio ai danni della Roma di Gasperini: risultato che ha permesso ai friulani di issarsi a quota 32 punti, nella parte sinistra della graduatoria. Di seguito tutte le info su Lecce-Udinese: dalle formazioni scelte dagli allenatori alle indicazioni su come assistere alla gara in diretta tv e streaming.

Come guardare Lecce-Udinese in diretta? Canale TV e diretta streaming

Lecce-Udinese sarà visibile su DAZN tramite l'app dedicata, fruibile su smart tv e non solo: anche su console di gioco, device portatili e dispositivi come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

I clienti Sky che hanno attivato il servizio 'Zona DAZN' potranno assistere alla sfida sintonizzandosi su DAZN 1 (canale numero 214).

Come guardare ovunque con una VPN

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite, tra cui Lecce-Udinese, con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Lecce-Udinese: ora di inizio

Serie A - Serie A Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare

Lecce-Udinese si gioca domenica 8 febbraio allo stadio 'Via del Mare' di Lecce: calcio d'inizio alle ore 15.

Notizie sulle squadre e formazioni

Notizie sul Lecce

Cheddira in vantaggio su Stulic per agire da terminale offensivo, Banda e Sottil si giocano una maglia da titolare così come Siebert e Gaspar, in ballottaggio nel reparto difensivo.

Notizie sull'Udinese

Runjaic privo di Davis, finito k.o. contro la Roma: un mese di stop per l'inglese. Attacco affidato alla 'strana' coppia Zaniolo-Atta. Bertola in pole su Kabasele per giostrare nel terzetto a protezione della porta di Okoye.

Probabili formazioni Lecce-Udinese

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Sottil; Cheddira. All. Di Francesco.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Miller, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Zaniolo, Atta. All. Runjaic.

Forma

Partite tra le due squadre

Classifica