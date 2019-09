Dove vedere Lecce-Roma in tv e streaming

La Roma fa visita al Lecce nella 6ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

La di Paulo Fonseca cerca il riscatto dopo il k.o. interno contro l' e sfida fuori casa il neopromosso di Fabio Liverani, reduce invece da una brillante vittoria nello scontro salvezza con la , nella 6ª giornata di .

I capitolini sono settimi in classifica con 8 punti, frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta, e contro la Dea hanno perso l'imbattibilità stagionale. I salentini invece sono quattordicesimi con 6 punti e un cammino con 2 vittorie e 3 sconfitte.

Sono 15 i precedenti fra le due formazioni in Serie A disputati in Salento. La Roma conduce sul piano statistico con 8 vittorie, a fronte di 6 pareggi e una sola sconfitta nell'incrocio più recente: 4-2 il 7 aprile del 2012.

Fra i giallorossi pugliesi, il capitano Marco Mancosu è il miglior marcatore con 4 goal, di cui ben 3 su calcio di rigore. Se dovesse trovare la rete anche con la Roma, andando a segno per 4 gare di fila avvicinerebbe il record di Javier Chevanton, che nel 2003/2004 segnò per 7 partite consecutivamente. Un goal in meno del trequartista sardo lo hanno al momento Edin Dzeko e Aleksandar Kolarov, i due giocatori più prolifici dell'organico della Lupa.

QUANDO SI GIOCA LECCE-ROMA

La partita Lecce-Roma si giocherà domenica 29 settembre 2019 alle ore 15.00 allo Stadio Via del Mare di Lecce e sarà arbitrata dal signor Rosario Abisso della sezione di .

DOVE VEDERE LECCE-ROMA IN TV E STREAMING

La sfida Lecce-Roma sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) oppure a un dispositivo come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, oltre che sul proprio pc e su dispositivi mobili quali smartphone e tablet.

- sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Per gli utenti con un abbonamento a Sky, inoltre, sarà sempre possibile seguire il match in tv attraverso la app presente sul decoder Sky Q.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE-ROMA

Liverani confermerà il classico 4-3-1-2 dei salentini. Viste le indisponibilità di Lapadula e Farias, in attacco la coppia d'attacco sarà composta da Falco e Babacar, con Mancosu a sostegno sulla trequarti. A centrocampo dovrebbero essere riproposti Majer, Petriccione e Tabanelli, ma non è da escludere l'impiego di Imbula e del recuperato Tachtsidis. Fra i pali ci sarà il brasiliano Gabriel, in difesa coppia centrale Lucioni-Rossettini, maglie di terzini a Rispoli e Calderoni.

Fonseca avrà fuori Zappacosta, oltre ai lungodegenti Under e Perotti, recuperato invece Spinazzola. Davanti al portiere Pau Lopez sulle fasce potrebbero essere confermati Florenzi a destra e Kolarov a sinistra, mentre in mezzo Mancini potrebbe affiancare Smalling, con Fazio in panchina. Veretout e Cristante sembrano già inamovibili in mediana, mentre sulla trequarti Lorenzo Pellegrini non è al meglio a causa di una fascite plantare: in caso di panchina giocheranno sia Zaniolo che Kluivert, con Mkhitaryan e Dzeko a completare il reparto offensivo.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Majer, Petriccione, Tabanelli; Mancosu; Falco, Babacar.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Kluivert, Zaniolo, Mkhitaryan; Dzeko.