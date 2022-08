Dove vedere Lecce-Inter in tv e streaming

Trasferta a Lecce per l'Inter di Inzaghi alla 1ª di campionato: ecco dove vedere la partita in tv e streaming e le probabili formazioni.

Debutta in trasferta l’Inter nella stagione 2022/23. Alla 1ª giornata di campionato, i nerazzurri sono ospiti del Lecce.

La compagine interista viene da una stagione dolceamara, con la conquista di Coppa Italia e Supercoppa Italiana ma anche con l’amarezza di aver ceduto lo scettro di campione d’Italia ai cugini del Milan. Per il campionato ormai alle porte, la novità più interessante è data dal ritorno di Romelu Lukaku dopo un’annata negativa al Chelsea.

Il Lecce, dal canto suo, viene da una cavalcata trionfale in Serie B chiusa con il primo posto finale. Adesso però i salentini puntano a mantenere quella massima serie così eroicamente conquistata.

L’ultimo confronto tra Lecce e Inter risale al 19 gennaio 2020. L’incontro terminò 1-1, grazie ai goal messi a segno da Mancosu e Bastoni.

QUANDO SI GIOCA LECCE-INTER

Il match che vede il Lecce opposto all’Inter è fissato per sabato 13 agosto 2022, allo stadio ‘Via del Mare’ di Lecce. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 20.45.

DOVE VEDERE LECCE-INTER IN DIRETTA TV E STREAMING

Sottoscrivendo l’abbonamento a DAZN, sarà possibile godersi le emozioni del match del ’Via del Mare’. Basterà accedere all’app tramite una moderna smart tv, oppure dotarsi di uno dei seguenti dispositivi da collegare ad un televisore non di ultima generazione: Google Chromecast, Amazon Fire Stick Tv, Play Station o Xbox.

Lecce-Inter sarà diretta anche su Sky, sui canali Sky Sport Uno (numero 201 e 239 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 240 satellite, numero 473 e 483 digitale terrestre), Sky Sport 4k (numero 213 satellite) e Sky Sport (numero 251 e 271 satellite).

L’app di DAZN è visibile anche su pc, smartphone e tablet. Gli abbonati Sky, invece, per vedersi la partita in streaming possono fruire di Sky Go sui medesimi dispositivi. C’è infine NOW che, attraverso specifici abbonamenti, consente di vedere il meglio della programmazione di Sky.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Saranno Ricky Buscaglia e Dario Marcolin a commentare il match per DAZN. Ancora nessuna comunicazione, invece, per i telecronisti scelti da Sky.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI LECCE-INTER

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Tuia, Dermaku, Frabotta; Bistrovic, Hjulmand, Askildsen; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. All. Baroni

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lautaro, Lukaku. All. Inzaghi

