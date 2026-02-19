Dove vedere Lecce-Inter in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Tra l'andata e il ritorno contro il Bodo Glimt, l'Inter andrà a Lecce per la ventiseiesima giornata di Serie A. Dopo la sconfitta per 3-1 in Norvegia, i nerazzurri vogliono reagire subito e soprattutto mantenere la striscia di successi in campionato che le ha permesso di andare a più sette sul Milan, secondo in classifica.

Il Lecce ospita l'Inter in un momento molto positivo visto che la squadra di Eusebio Di Francesco è reduce da due vittorie.

Come guardare Lecce-Inter in diretta? Canale TV e diretta streaming



La partita tra Lecce ed Inter verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky. Per vedere Lecce-Inter in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.

Come guardare ovunque con una VPN

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming, compreso Lecce-Inter. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Lecce-Inter: ora di inizio

La sfida tra Lecce ed Inter, valida per la ventiseiesima giornata di Serie A, è in programma sabato 21 febbraio alle ore 18.

Notizie sulle squadre e formazioni

Notizie sul Lecce

Nel Lecce sono fuori per infortunio Berisha M., Camarda, Gorter e Perez M. In attacco dovrebbe giocare Cheddira; ballottaggio a sinistra tra Sottil e Banda.

Notizie sull'Inter

Chivu perde Lautaro Martinez per infortunio e non avrà neanche Barella e Calhanoglu, squalificati (e il turco anche con un problema fisico). Rispetto alla Champions torneranno Bisseck, Dimarco e Thuram dal primo minuto.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE-INTER

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Sottil; Cheddira. All. Di Francesco.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Frattesi, Sucic, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Bonny. All. Chivu.

Forma

Periodo di forma brillante per il Lecce che ha battuto consecutivamente Udinese e Cagliari uscendo momentaneamente dalla zona retrocessione: l'Inter ha commesso un passo falso in Champions ma in campionato non sta sbagliando un colpo, sei vittorie di fila.

Partite tra le due squadre

