Dove vedere Lecce-Cremonese in tv e streaming: canale, orario, formazioni

La Serie A entra nella sua fase decisiva e tra i match in programma in questa ventottesima giornata c’è anche quello tra Lecce e Cremonese, squadre impegnate nella lotta per non retrocedere.

Un vero e proprio scontro salvezza dal grande valore per entrambe le formazioni, appaiate a quota 24 punti in classifica. Una gara assolutamente da non fallire per non rischiare di perdere terreno e compromettere il proprio cammino.

Su GOAL tutte le info di Lecce-Cremonese, dalle formazioni e le ultime su chi gioca, a come vedere la partita in diretta tv e streaming.

Lecce-Cremonese: dove vederla in diretta tv e streaming

La sfida di Serie A tra Lecce e Cremonese sarà visibile in diretta esclusiva su DAZN tramite l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e device come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv su DAZN 1, canale 214 di Sky.

Lecce-Cremonese: ora di inizio

Serie A - Serie A Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare

Lecce-Cremonese, gara valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026, è in programma domenica 8 marzo 2026 allo stadio Via del Mare di Lecce. Il fischio d’inizio del match è previsto alle ore 12:30.

Notizie sulle squadre e formazioni

Notizie sul Lecce

Nel Lecce possibile chance dal primo minuto in difesa per Siebert, a centrocampo non recupera Berisha: Di Francesco ritrova Stulic dopo il problema fisico, ma per il ruolo di centravanti titolare resta favorito Cheddira.

Notizie sulla Cremonese

Nella Cremonese non ci sarà Terracciano, assente per squalifica dopo il giallo rimediato contro il Milan. Il dubbio principale di Nicola riguarda l’attacco, con Vardy e Djuric che si giocano un posto al fianco di Bonazzoli.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Banda; Cheddira. All. Di Francesco

CREMONESE (3-5-2): Audero; Bianchetti, Folino, Luperto; Zerbin, Vandeputte, Thorsby, Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola

Forma

Due sconfitte nelle ultime due giornata di Serie A per il Lecce: la formazione giallorossa nell’ultima giornata ha perso 3-1 in trasferta contro il Como.

Momento molto delicato per la Cremonese, senza vittorie ormai da tredici gare in campionato. La squadra allenata da Nicola è reduce da due ko consecutivi, compreso quello contro il Milan nell’ultimo turno.

Partite tra le due squadre

Lecce e Cremonese si sono affrontate in 44 occasioni in gare ufficiali e il bilancio è leggermente favorevole ai giallorossi che hanno vinto 17 incontri, 14 i successi della Cremonese e 13 i pareggi.

Classifica

Il Lecce è terzultimo in classifica con 24 punti, gli stessi della Cremonese quartultima (e della Fiorentina). Quelli in palio al Via del Mare sono dunque punti preziosissimi in chiave salvezza.