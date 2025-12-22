Dove vedere Lecce-Como in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

La diciassettesima giornata di Serie A, offre al Como la chance di reagire.

I lariani, reduci da due sconfitte consecutive, fanno visita ad un Lecce in salute e col morale alto grazie alla vittoria ottenuta nell'ultimo turno col Pisa. Per i ragazzi di Fabregas l'imperativo è tornare a correre, mettendosi alle spalle i passi falsi commessi contro Inter e Roma.

Tutto su Lecce-Pisa, incluse le info su formazioni, canale tv e copertura streaming.

Come guardare Lecce-Como in diretta? Canale TV e diretta streaming

Lecce-Como sarà visibile in tv scaricando l'app di DAZN su un televisore compatibile, oppure utilizzando console PlayStation e XBox, il TIMVISION Box o dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast.

Chi è abbonato sia a DAZN che a Sky, invece, potrà guardare il match in tv su DAZN 1 (canale 214 di Sky) attivando Zona DAZN.

Lecce-Como, inoltre, sarà disponibile in diretta streaming sul sito di DAZN, scaricando l'app di DAZN su dispositivi mobili e utilizzando NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN

Lecce-Como: ora di inizio

Serie A - Serie A Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Lecce-Como si gioca sabato 27 dicembre 2025, alle ore 15, allo stadio Via del Mare-Ettore Giardiniero di Lecce.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Lecce - Como Probabile formazione Panchina Allenatore E. Di Francesco Probabile formazione Panchina Allenatore C. Fabregas

Notizie sul Lecce

Gaspar salterà Lecce-Como per squalifica, ai box Berisha e Jean, da valutare i recuperi di Fruchtl e Pierret.

Notizie sul Como

Fabregas privo di Diao, del lungodegente Dossena e di Goldaniga, Morata e Sergi Roberto. In infermeria anche Caqueret.

Probabili formazioni Lecce-Como

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Siebert, Gallo; Sala, Ramadani, Kaba; Pierotti, Stulic, Sottil. All. Di Francesco.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Carlos, Ramon, Valle; Perrone, Da Cunha; Kuhn, Nico Paz, Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas.

Forma

Il Lecce, battendo Torino e Pisa nelle ultime 3 giornate, si è tirato fuori dalla zona retrocessione conquistando punti pesanti nella marcia salvezza. Il Como, invece, come detto ha fallito gli esami di maturità contro Inter e Roma cadendo sia a San Siro che all'Olimpico.

Partite tra le due squadre

Nei 28 precedenti tra Lecce e Como, 7 vittorie salentine, 7 pareggi e 14 successi lariani.

Classifica

Per il Lecce, alla vigilia della diciassettesima giornata di Serie A, quattordicesimo posto in classifica a 14 punti; il Como, invece, è settimo a quota 24.