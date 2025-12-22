Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Serie A
team-logoLecce
Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare
team-logoComo
Guarda LIVE su DAZN
Claudio D'Amato

Dove vedere Lecce-Como in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Tutte le info su Lecce-Como, match della diciassettesima giornata di Serie A: dalle formazioni, a canale tv e diretta streaming.

La diciassettesima giornata di Serie A, offre al Como la chance di reagire.

I lariani, reduci da due sconfitte consecutive, fanno visita ad un Lecce in salute e col morale alto grazie alla vittoria ottenuta nell'ultimo turno col Pisa. Per i ragazzi di Fabregas l'imperativo è tornare a correre, mettendosi alle spalle i passi falsi commessi contro Inter e Roma.

Tutto su Lecce-Pisa, incluse le info su formazioni, canale tv e copertura streaming.

Come guardare Lecce-Como in diretta? Canale TV e diretta streaming

Guarda in streaming su NordVPN

Lecce-Como sarà visibile in tv scaricando l'app di DAZN su un televisore compatibile, oppure utilizzando console PlayStation e XBox, il TIMVISION Box o dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast.

Chi è abbonato sia a DAZN che a Sky, invece, potrà guardare il match in tv su DAZN 1 (canale 214 di Sky) attivando Zona DAZN.

Lecce-Como, inoltre, sarà disponibile in diretta streaming sul sito di DAZN, scaricando l'app di DAZN su dispositivi mobili e utilizzando NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Lecce-Como: ora di inizio

Lecce-Como si gioca sabato 27 dicembre 2025, alle ore 15, allo stadio Via del Mare-Ettore Giardiniero di Lecce.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Lecce - Como

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • E. Di Francesco

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • C. Fabregas

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Notizie sul Lecce

Gaspar salterà Lecce-Como per squalifica, ai box Berisha e Jean, da valutare i recuperi di Fruchtl e Pierret.

Notizie sul Como

Fabregas privo di Diao, del lungodegente Dossena e di Goldaniga, Morata e Sergi Roberto. In infermeria anche Caqueret.

Probabili formazioni Lecce-Como

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Siebert, Gallo; Sala, Ramadani, Kaba; Pierotti, Stulic, Sottil. All. Di Francesco.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Carlos, Ramon, Valle; Perrone, Da Cunha; Kuhn, Nico Paz, Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas.

Forma

LEC
-Forma

Goal segnato (subito)
3/5
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

COM
-Forma

Goal segnato (subito)
7/6
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

Il Lecce, battendo Torino e Pisa nelle ultime 3 giornate, si è tirato fuori dalla zona retrocessione conquistando punti pesanti nella marcia salvezza. Il Como, invece, come detto ha fallito gli esami di maturità contro Inter e Roma cadendo sia a San Siro che all'Olimpico.

Partite tra le due squadre

LEC

Ultime 5 partite

COM

1

Vittoria

2

Pareggi

2

Vittorie

3

Goal segnati

7
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Nei 28 precedenti tra Lecce e Como, 7 vittorie salentine, 7 pareggi e 14 successi lariani. 

Classifica

Per il Lecce, alla vigilia della diciassettesima giornata di Serie A, quattordicesimo posto in classifica a 14 punti; il Como, invece, è settimo a quota 24.

0