Dove vedere Lazio-Sassuolo lunedì in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Lazio di scena all'Olimpico in questo nuovo turno di Serie A: avversari dei biancocelesti è il Sassuolo, una delle 'rivelazioni' del campionato.
I neroverdi di Grosso hanno totalizzato 38 punti, quattro in più dei biancocelesti che peraltro sono stati battuti nel match d'andata: 1-0 firmato Fadera il 14 settembre al 'Mapei Stadium'.
Di seguito tutte le info per rimanere aggiornati su Lazio-Sassuolo: dalle formazioni scelte dai due tecnici alle indicazioni su come assistere alla partita in diretta tv e streaming.
Come guardare Lazio-Sassuolo in diretta? Canale TV e diretta streaming
Lazio-Sassuolo sarà visibile su DAZN grazie l'app scaricabile su smart tv, oltre che su console di gioco, device portatili e dispositivi come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.
Il match sarà trasmesso anche da Sky su questi canali: Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport (251).
Per gli abbonati Sky è disponibile il servizio streaming Sky Go, fruibile senza ulteriori costi; l'altra opzione è rappresentata dall'acquisto del 'Pass Sport' presente su NOW.
Come guardare ovunque con una VPN
Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming.
Lazio-Sassuolo, ora di inizio
Lazio-Sassuolo si gioca lunedì 9 marzo 2026 allo Stadio Olimpico di Roma. Calcio d'inizio alle ore 20:45.
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabili formazioni Lazio-Sassuolo
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Taylor; Isaksen, Ratkov, Zaccagni. All. Sarri.
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, U. Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Nzola, Laurienté. All. Grosso.
Forma
Lazio scottata dal 2-2 subìto allo scadere nell'andata della semifinale di Coppa Italia: l'Atalanta ha strappato il pari con Musah, in risposta al momentaneo 2-1 di Dia. In campionato i capitolini non vincono dal 3-2 inferto al Genoa il 30 gennaio: da allora due pareggi e altrettante sconfitte.
Sassuolo col vento in poppa grazie ai tre successi di fila, l'ultimo dei quali in inferiorità numerica per oltre 70 minuti contro l'Atalanta al 'Mapei Stadium'.