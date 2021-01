Dove vedere Lazio-Roma in tv e streaming

La 18ª giornata di Serie A si apre con il Derby capitolino Lazio-Roma: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

La di Simone Inzaghi e la di Paulo Fonseca si sfidano nel derby capitolino, anticipo del venerdì della 18ª giornata di .

I biancocelesti arrivano all'attesa stracittadina da ottavi in classifica con 28 punti, frutto di 8 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte, mentre i giallorossi stanno decisamente meglio, visto che occupano la 3ª posizione a quota 34, con un cammino di 10 successi, 4 pareggi e 3 sconfitte.

Nei 152 derby capitolini finora disputati in Serie A, prevalgono nettamente i pareggi, ben 60, a fronte di 54 vittorie della Lupa e di 38 affermazioni dell'Aquila. Limitando l'analisi alle sole 76 stracittadine che si sono giocate con i biancocelesti in casa, le statistiche fotografano una situazione di sostanziale equilibrio: 27 volte la partita è terminata in parità, in 25 occasioni ha vinto la Roma e in 24 la Lazio.

L'Aquila è reduce da una sconfitta, un pareggio e 2 vittorie di fila nelle ultime 4 giornate, la Lupa invece ha collezionato tre vittorie e un pareggio nelle precedenti 4 partite disputate nel torneo. Fra i biancocelesti spiccano gli 11 goal del bomber Ciro Immobile, miglior marcatore della squadra, mentre l'armeno Henrikh Mkhitaryan con 8 reti è al momento il giocatore più prolifico della Roma, oltre a dominare la classifica degli assistman della serie A con 8 passaggi vincenti.

QUANDO SI GIOCA LAZIO-ROMA

Lazio-Roma si giocherà venerdì 15 gennaio 2021 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico di Roma con fischio d'inizio alle ore 20.45.

DOVE VEDERE LAZIO-ROMA IN TV E STREAMING

Il derby capitolino Lazio-Roma sarà trasmesso in diretta da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della gara sarà curata da Fabio Caressa, con il commento tecnico di Beppe Bergomi.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-ROMA

Simone Inzaghi dovrà ancora una volta fare a meno, con ogni probabilità, dei due portieri Strakosha e Proto, e di Fares e Correa, ancora ai box per infortunio, anche se non è da escludere a priori il recupero in extremis di qualcuno dei quattro. In attacco Caicedo è favorito su Muriqi per affiancare Immobile. A centrocampo Lazzari e Marusic presidieranno le due fasce, con Lucas Leiva in cabina di regia e Milinkovic-Savic e Luis Alberto mezzali. In difesa, davanti a Reina, Acerbi guiderà la difesa a tre, con Luiz Felipe e Radu a completare il reparto.

Qualche assente anche per Fonseca, che non potrà schierare Calafiori, Santon, Mirante, Fazio e soprattutto Pedro, oltre al lungodegente Zaniolo. Fra i pali agirà Pau López, con una linea a tre difensiva composta da Ibañez, Smalling e Mancini. In mediana tandem composto da Villar e Veretout, con Karsdorp a destra e Spinazzola a sinistra. Davanti Lorenzo Pellegrini e Mkhitaryan partiranno da titolari sulla trequarti e agiranno alle spalle del centravanti Dzeko. Dalla panchina pronti a subentrare Borja Mayoral e Carles Pérez.

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile.

ROMA (3-4-2-1): Pau López; Ibañez, Smalling, Mancini; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.