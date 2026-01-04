Dove vedere Lazio-Fiorentina in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Serie A di nuovo in campo col turno infrasettimanale, il diciannovesimo: siamo dunque giunti al giro di boa del massimo campionato.

Fiorentina a caccia di punti per la salvezza sul difficile terreno dell'Olimpico dove, ad attendere i viola, c'è la Lazio di Maurizio Sarri, in passato accostato a più riprese alla panchina toscana.

In questa pagina tutte le info per rimanere aggiornati nella marcia d'avvicinamento al calcio d'inizio di Lazio-Fiorentina: dalle formazioni a come guardare la gara in diretta tv e streaming.

Come guardare Lazio-Fiorentina in diretta? Canale TV e diretta streaming

Lazio-Fiorentina sarà visibile su una smart tv scaricando l'app di DAZN, oppure utilizzando uno dei seguenti dispositivi: Amazon Fire TV Stick, TIMVISION Box, Google Chromecast o console PlayStation e Xbox.

Gli abbonati a DAZN e Sky, invece, potranno vedere Lazio-Napoli in diretta tv su DAZN 1 (canale 214 di Sky) grazie all'attivazione del servizio Zona DAZN.

La partita, inoltre, sarà disponibile in streaming sul sito di DAZN, scaricando l'app su dispositivi mobili e utilizzando NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN

Lazio-Fiorentina: ora di inizio

Serie A - Serie A Stadio Olimpico, Roma

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Lazio-Fiorentina si gioca mercoledì 7 gennaio 2026 allo Stadio Olimpico di Roma: calcio d'inizio alle ore 20:45.

Notizie sulle squadre e formazioni

Notizie sulla Lazio

Momento di flessione per la Lazio, con la squadra di Sarri che ha vinto solo una delle ultime sei partite di Serie A, il 13 dicembre a Parma, perdendo l’ultima in casa contro il Napoli.

Contro la Fiorentina, i biancocelesti dovranno fare a meno di Marusic e Noslin, entrambi espulsi nell’ultimo turno, e fare i conti con un attacco rimaneggiato anche a causa della cessione di Castellanos in Premier League, in attesa di rinforzi dal mercato.

Notizie sulla Fiorentina

La Fiorentina ha ritrovato il sorriso nei minuti finali del match contro la Cremonese, grazie al tap-in sotto porta di Kean che ha regalato tre punti preziosi ai viola, permettendo di accorciare sulle squadre davanti in classifica nella lotta salvezza.

Per Vanoli, ora, sarà fondamentale trovare il primo successo esterno in campionato, dal momento che le uniche due vittorie sono arrivate al Franchi contro Udinese e Cremonese.

Probabili formazioni Lazio-Fiorentina

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Cancellieri, Zaccagni. All. Sarri

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Ndour, Fagioli, Mandragora; Gudmundsson, Kean, Solomon. All. Vanoli

Forma

Partite tra le due squadre

Classifica