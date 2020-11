Dove vedere Lazio-Juventus in tv e streaming

Big-match all'Olimpico dove la Lazio affronta la Juventus: tutte le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

Archiviati i rispettivi impegni di , e si sfidano in campionato nell'anticipo di mezzogiorno e mezzo della domenica. Una sfida di lusso che, per buona parte dello scorso campionato, ha caratterizzato anche la lotta Scudetto.

La Lazio sta vivendo un momento positivo dopo qualche turbolenza: all'incredibile rimonta portata a termine in casa del domenica scorsa ha fatto seguito il buon pari in casa dello in Champions. La Juventus arriva invece da un doppio 4-1 che ha rasserenato l'ambiente: contro lo e contro il Ferencvaros.

Nello scorso campionato, Lazio e Juventus si sono divise la posta in palio conquistando una vittoria a testa: 3-1 i biancocelesti all'andata, 2-1 i bianconeri al ritorno. La Lazio si è aggiudicata invece la contro la Juventus, battendola sempre per 3-1.

Di seguito tutte le informazioni sulla partita, da dove vederla in televisione alle probabili formazioni.

QUANDO SI GIOCA LAZIO-JUVENTUS

Lazio-Juventus si giocherà domenica 8 novembre 2020 alle ore 12.30: appuntamento all'Olimpico di , rigorosamente a porte chiuse.

DOVE VEDERE LAZIO-JUVENTUS IN TV E STREAMING

Sarà DAZN a trasmettere il lunch-match della 7ª giornata di . Lazio-Juventus sarà quindi visibile per i suoi clienti sulle smart di ultima generazione, compatibili con la app, e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La partita sarà disponibile anche alla visione sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti con un abbonamento Sky, inoltre, potranno vedere la gara in tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q.

Gli utenti DAZN potranno seguire Lazio-Juventus anche in diretta su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando l'applicazione per sistemi Android e iOS e successivamente avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e su personal computer e notebook, semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-JUVENTUS

Inzaghi ha sempre il dubbio relativo alla presenza o meno di Immobile, Lucas Leiva e Strakosha, tutti assenti contro lo Zenit. Nel caso i tre non dovessero esserci nemmeno contro la Juventus, spazio a Reina, a uno tra Parolo e Cataldi e infine all'eroe di coppa Caicedo, favorito su Muriqi. Out Luis Alberto, positivo al Coronavirus: toccherà ancora ad Akpa Akpro.

Pirlo dovrebbe puntare ancora su Morata al fianco di Cristiano Ronaldo, ma spera anche Dybala, entrato col piglio giusto in Ungheria. Da capire le condizioni di Ramsey, uscito anzitempo a Budapest: pronto Kulusevski. La difesa dovrebbe essere nuovamente formata da Cuadrado, Bonucci, Chiellini e Danilo. McKennie spera in una maglia in mezzo al campo.

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Marusic, Akpa Akpro, Parolo, Milinkovic, Fares; Correa, Caicedo.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; Kulusevski, McKennie, Rabiot, Chiesa; Ronaldo, Morata.