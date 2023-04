Juventus in casa della Lazio per il posticipo della ventinovesima giornata: tutte le info sulla gara e dove vederla in tv e streaming.

Il big-match del sabato di Pasqua si gioca all'Olimpico di Roma dove la lanciatissima Lazio di Maurizio Sarri ospita la Juventus nel posticipo della ventinovesima giornata di Serie A.

I biancocelesti, attualmente secondi in classifica con 55 punti raccolti nelle prime 28 giornate, non perdono in campionato da quasi due mesi quando sono stati sconfitti in casa dall'Atalanta. Poi sono arrivate cinque vittorie, tra cui quelle pesantissime contro Napoli e Roma, ed un solo pareggio a Bologna.

Un cammino non molto diverso rispetto alla Juventus, settimana in classifica con 44 punti ma che sul campo di punti ne ha raccolti 59 e dunque senza la penalizzazione sarebbe davanti alla Lazio.

I bianconeri dal 29 gennaio, data della sconfitta casalinga contro il Monza, hanno perso solo una partita proprio all'Olimpico ma contro la Roma. Per il resto sono arrivate sette vittorie tra cui quelle nel derby di Torino e in casa dell'Inter.

Lazio e Juventus in questa stagione si sono già affrontate due volte, una in campionato e una in Coppa Italia, sempre allo 'Stadium' ed in entrambe le occasione a spuntarla sono stati i bianconeri segnando quattro goal e senza subirne. I biancocelesti non battono la Juventus dal 2019 quando in panchina c'era ancora Simone Inzaghi. Nei 189 precedenti tra le due squadre sono stati 46 i successi della Lazio, 44 i pareggi e 89 le vittorie bianconere.

Di seguito tutte le informazioni utili su dove seguire Lazio-Juventus in diretta tv e streaming, oltre alle formazioni.

QUANDO SI GIOCA LAZIO-JUVENTUS

Lazio-Juventus, posticipo della ventinovesima giornata di Serie A, si giocherà allo stadio Olimpico di Roma, nella serata di sabato 8 aprile 2023. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 20.45 e la partita chiuderà il turno di Pasqua.

DOVE VEDERE LAZIO-JUVENTUS IN TV E STREAMING

Lazio-Juventus sarà visibile in diretta tv, e tramite abbonamento, solo su DAZN, piattaforma che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A, di cui 7 a giornata in esclusiva. Per vedere la partita tra biancocelesti e i bianconeri basterà scaricare l'app su una smart tv compatibile, oppure collegare il proprio televisore a una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), a un decoder Sky Q, a TIMVISION BOX o a dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Lazio-Juventus sarà visibile in diretta streaming e in esclusiva sempre su DAZN per gli abbonati al servizio. Per vedere la partita sarà sufficiente accedere al sito ufficiale della piattaforma, oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone o tablet.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Il telecronista di Lazio-Juventus su DAZN sarà Pierluigi Pardo mentre il commento tecnico della partita è stato affidato ad Andrea Stramaccioni.

IN DIRETTA SU GOAL

Sarà possibile seguire Lazio-Juventus tramite la diretta scritta di GOAL, che vi permetterà di non perdervi alcun aggiornamento sul risultato e sulle emozioni del big match dell'Olimpico.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-JUVENTUS

Rosa praticamente al completo per Sarri che dovrebbe schierare Immobile al centro del tridente. Classica difesa a quattro composta da Marusic, Casale, Romagnoli e Hysaj davanti a Provedel. L'unico ballottaggio è quello tra Cataldi e Vecino in mezzo al campo, Milinkovic-Savic e Luis Alberto mezzali.

Allegri ritrova Alex Sandro, ma con Bremer e Danilo dovrebbe esserci ancora Gatti. Cuadrado favorito su De Scglio come esterno dentro, a centrocampo Fagioli, Locatelli e Rabiot, Kostic sulla sinistra. In attacco ancora Di Maria con Vlahovic. Out per squalifica Kean.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic.