Serie A
team-logoLazio
Stadio Olimpico, Roma
team-logoGenoa
Michael Di Chiaro

Dove vedere Lazio-Genoa in tv e streaming: canale, orario, formazioni

La Lazio affronta il Genoa allo Stadio Olimpico nel corso della giornata numero 23 di Serie A: tutte le info sulla partita, incluse quelle relative a canale tv e copertura streaming.

Lazio-Genoa è la sfida che apre ufficialmente il programma della giornata numero 23 del campionato di Serie A. Da un lato i biancocelesti, allenati da Maurizio Sarri, hanno conquistato un solo punto nelle ultime due partite, frutto del tonfo interno contro il Como e del pareggio sul campo del Lecce. La formazione capitolina è attualmente nona in classifica con 29 punti.

All'Olimpico arriva un Genoa galvanizzato dalla strepitosa vittoria in rimonta contro il Bologna: la squadra di De Rossi viaggia ora a +6 sulla zona retrocessione.

Di seguito tutte le info su Lazio-Genoa, comprese quelle riguardanti il canale tv della partita e dove poterla vedere in diretta streaming.

Come guardare Lazio-Genoa in diretta? Canale TV e diretta streaming

Serie A
Lazio crest
Lazio
LAZ
Genoa crest
Genoa
GEN

Lazio-Genoa sarà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in diretta tv sarà necessario scaricare l'app di DAZN su un televisore compatibile, o in alternativa utilizzare dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box oppure console PlayStation e XBox.

Chi è abbonato sia a DAZN che a Sky, inoltre, potrà vedere Lazio-Genoa in tv su DAZN 1 (canale numero 214 di Sky) attivando Zona DAZN.

La partita dello Stadio Olimpico, in diretta streaming, sarà invece disponibile sia sul sito di DAZN che scaricando l'app su dispositivi mobili.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Lazio-Genoa: ora di inizio

crest
Serie A - Serie A
Stadio Olimpico, Roma

Lazio-Genoa si gioca venerdì 30 gennaio 2026, con calcio d'inizio previsto alle ore 20.45.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Lazio - Genoa

LazioHome team crest

4-3-3

Formazione

3-5-2

Home team crestGEN
94
I. Provedel
77
A. Marusic
13
A. Romagnoli
34
M. Gila
29
M. Lazzari
5
M. Vecino
26
T. Basic
24
K. Taylor
22
M. Cancellieri
19
B. Dia
10
M. Zaccagni
16
J. Bijlow
22
J. Vasquez
27
A. Marcandalli
34
S. Otoa
9
Vitinha
3
A. Martin Caricol
15
B. Norton-Cuffy
77
M. Ellertsson
32
M. Frendrup
21
J. Ekhator
29
L. Colombo

3-5-2

GENAway team crest

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • M. Sarri

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • D. De Rossi

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Notizie sulla Lazio

Dubbio Romagnoli: Sarri ha ribadito che, finché disponibile, giocherà sempre. Lazio con il solito 4-3-3: torna Cataldi dal 1’, mentre in attacco Dia è leggermente avanti su Ratkov. Maldini subito a disposizione di Sarri.

Notizie sul Genoa

Bijlow verso la conferma tra i pali; torna Ostigard dopo la squalifica. 


Probabili formazioni Lazio-Genoa

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Cataldi, Basic, Taylor; Zaccagni, Dia, Cancellieri. All. Sarri

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Ellertsson, Frendrup, Martin; Ekhator; Vitinha, Colombo. All. De Rossi

Forma

LAZ
-Forma

Goal segnato (subito)
3/7
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

GEN
-Forma

Goal segnato (subito)
8/4
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Partite tra le due squadre

LAZ

Ultime 5 partite

GEN

5

Vittorie

0

Pareggi

0

Vittorie

10

Goal segnati

0
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
0/5

Questa sarà la 140esima sfida tra Lazio e Genoa tra tutte le competizioni, con i biancocelesti in vantaggio con 54 successi contro i 49 genoani, con 36 pareggi a completare il quadro. Il Grifone non vince dal 27 agosto 2023: da quel momento sono arrivate cinque vittorie consecutive per la Lazio tra Serie A e Coppa Italia.

Classifica

0