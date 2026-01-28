Dove vedere Lazio-Genoa in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Lazio-Genoa è la sfida che apre ufficialmente il programma della giornata numero 23 del campionato di Serie A. Da un lato i biancocelesti, allenati da Maurizio Sarri, hanno conquistato un solo punto nelle ultime due partite, frutto del tonfo interno contro il Como e del pareggio sul campo del Lecce. La formazione capitolina è attualmente nona in classifica con 29 punti.

All'Olimpico arriva un Genoa galvanizzato dalla strepitosa vittoria in rimonta contro il Bologna: la squadra di De Rossi viaggia ora a +6 sulla zona retrocessione.

Di seguito tutte le info su Lazio-Genoa, comprese quelle riguardanti il canale tv della partita e dove poterla vedere in diretta streaming.

Come guardare Lazio-Genoa in diretta? Canale TV e diretta streaming

Lazio-Genoa sarà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in diretta tv sarà necessario scaricare l'app di DAZN su un televisore compatibile, o in alternativa utilizzare dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box oppure console PlayStation e XBox.

Chi è abbonato sia a DAZN che a Sky, inoltre, potrà vedere Lazio-Genoa in tv su DAZN 1 (canale numero 214 di Sky) attivando Zona DAZN.

La partita dello Stadio Olimpico, in diretta streaming, sarà invece disponibile sia sul sito di DAZN che scaricando l'app su dispositivi mobili.

Come guardare ovunque con una VPN

Lazio-Genoa: ora di inizio

Serie A - Serie A Stadio Olimpico, Roma

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Lazio-Genoa si gioca venerdì 30 gennaio 2026, con calcio d'inizio previsto alle ore 20.45.

Notizie sulle squadre e formazioni

Notizie sulla Lazio

Dubbio Romagnoli: Sarri ha ribadito che, finché disponibile, giocherà sempre. Lazio con il solito 4-3-3: torna Cataldi dal 1’, mentre in attacco Dia è leggermente avanti su Ratkov. Maldini subito a disposizione di Sarri.

Notizie sul Genoa

Bijlow verso la conferma tra i pali; torna Ostigard dopo la squalifica.

Probabili formazioni Lazio-Genoa

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Cataldi, Basic, Taylor; Zaccagni, Dia, Cancellieri. All. Sarri

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Ellertsson, Frendrup, Martin; Ekhator; Vitinha, Colombo. All. De Rossi

Forma

Partite tra le due squadre

Questa sarà la 140esima sfida tra Lazio e Genoa tra tutte le competizioni, con i biancocelesti in vantaggio con 54 successi contro i 49 genoani, con 36 pareggi a completare il quadro. Il Grifone non vince dal 27 agosto 2023: da quel momento sono arrivate cinque vittorie consecutive per la Lazio tra Serie A e Coppa Italia.

