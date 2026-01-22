Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Serie C
Dove vedere Latina-Foggia in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Come guardare la partita di Serie C Sky Wi-Fi tra Latina e Foggia: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming.

Sfida salvezza sabato pomeriggio nel girone C di Serie C. Al Francioni va in scena il match fra il Latina di Gennaro Volpe e il Foggia di Enrico Barilari.

È un buon momento per entrambe le squadre: i pontini non hanno mai perso nel mese di gennaio, fra campionato e Coppa Italia;

i rossoneri, galvanizzati dal cambio di società, hanno piegato 2-1 il Giugliano nell’ultimo turno, facendo un bello scatto in zona salvezza.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Latina-Foggia in diretta? Canale TV e diretta streaming

Serie C
Latina-Foggia verrà proposta in diretta televisiva da Sky.

Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport 255.

Sarà possibile seguire Latina-Foggia anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.

Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Latina-Foggia: ora di inizio

Serie C - Grp. C

La gara fra Latina e Foggia, valida per la giornata numero 23 di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà sabato 24 gennaio allo stadio Domenico Francioni, con fischio d’inizio ore 14:30.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabile formazione Latina

LATINA (3-5-1-1): Mastrantonio; Marenco, Dutu, Carillo; Tomaselli, Riccardi, D'Angelo, Ercolano, De Ciancio; Fasan; Parigi. All. Volpe.

Probabile formazione Foggia

FOGGIA (4-3-3): Perucchini; Buttaro, Minelli, Rizzo, Olivieri; Garofalo, Petermann, Castorri; Winkelmann, Bevilacqua, D'Amico.

Forma

LAT
-Forma

Goal segnato (subito)
6/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

FOG
-Forma

Goal segnato (subito)
7/7
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
5/5

Latina imbattuto fra Coppa Italia e campionato nelle ultime 5 giornate. Il Foggia è reduce dalla vittoriosa sfida interna contro il Giugliano.

Partite tra le due squadre

LAT

Ultime 5 partite

FOG

2

Vittorie

2

Pareggi

1

Vittoria

6

Goal segnati

3
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Classifica

