Dove vedere Latina-Foggia in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Sfida salvezza sabato pomeriggio nel girone C di Serie C. Al Francioni va in scena il match fra il Latina di Gennaro Volpe e il Foggia di Enrico Barilari.
È un buon momento per entrambe le squadre: i pontini non hanno mai perso nel mese di gennaio, fra campionato e Coppa Italia;
i rossoneri, galvanizzati dal cambio di società, hanno piegato 2-1 il Giugliano nell’ultimo turno, facendo un bello scatto in zona salvezza.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
Come guardare Latina-Foggia in diretta? Canale TV e diretta streaming
Latina-Foggia verrà proposta in diretta televisiva da Sky.
Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport 255.
Sarà possibile seguire Latina-Foggia anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.
Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.
Latina-Foggia: ora di inizio
La gara fra Latina e Foggia, valida per la giornata numero 23 di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà sabato 24 gennaio allo stadio Domenico Francioni, con fischio d’inizio ore 14:30.
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabile formazione Latina
LATINA (3-5-1-1): Mastrantonio; Marenco, Dutu, Carillo; Tomaselli, Riccardi, D'Angelo, Ercolano, De Ciancio; Fasan; Parigi. All. Volpe.
Probabile formazione Foggia
FOGGIA (4-3-3): Perucchini; Buttaro, Minelli, Rizzo, Olivieri; Garofalo, Petermann, Castorri; Winkelmann, Bevilacqua, D'Amico.
Forma
Latina imbattuto fra Coppa Italia e campionato nelle ultime 5 giornate. Il Foggia è reduce dalla vittoriosa sfida interna contro il Giugliano.