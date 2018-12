Dove vedere Kashima-Real Madrid in tv e streaming

Il Real Madrid affronta i Kashima Antlers nella semifinale del Mondiale per Club: dove vedere la partita in tv e streaming.

Il Real Madrid, Campione d'Europa in carica e detentore del trofeo da due anni, affronta nella semifinale del Mondiale per Club i Kashima Antlers.

La squadra nipponica ha superato nel turno precedente il Guadalajara, sconfitto in rimonta per 3-2, e nel 2016 venne sconfitto dal Real Madrid in finale solo ai tempi supplementari.

KASHIMA-REAL MADRID DIRETTA TV E STREAMING

Al momento per Kashima-Real Madrid non è prevista nessuna copertura televisiva. Sarà comunque possibile seguire la gara tramite i canali social dei due club.

DATA E ORA KASHIMA-REAL MADRID

Kashima-Real Madrid si gioca mercoledì 19 dicembre 2019 negli Emirati Arabi alle 17.30 italiane.