Dove vedere Kashima Antlers-River Plate in tv e streaming

Kashima Antlers e River Plate si giocano il terzo posto al Mondiale per Club: tutte le informazioni su dove vedere il match in tv e streaming.

Mondiale per Club al di sotto delle attese per il River Plate, fresco di vittoria in Copa Libertadores contro il Boca Juniors ma incappato nell'inatteso ko in semifinale per mano dell'Al Ain. I Milionarios, ora, si giocano la piazza di consolazione nella finale per il terzo posto contro i Kashima Antlers.

Se il River Plate è caduto per mano dell'Al Ain ai calci di rigore, i giapponesi del Kashima hanno invece ceduto il passo come da previsione al Real Madrid di Solari: i Blancos, hanno eliminato i nipponici con un secco 3-1 guadagnandosi la finale del Mondiale per Club.

KASHIMA ANTLERS-RIVER PLATE DIRETTA TV E STREAMING

La sfida tra Kashima Antlers e River Plate non gode di nessuna copertura tv in Italia: i diritti del Mondiale per Club, infatti, sono rimasti invenduti.

KASHIMA ANTLERS-RIVER PLATE DATA E ORA

Kashima Antlers-River Plate andrà in scena sabato 22 dicembre 2018 allo stadio 'Zayed Sports City Stadium' di Abu Dhabi: fischio d'inizio alle 14:30 ora italiana.