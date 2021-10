La Juventus ospita lo Zenit nella quarta giornata del girone di Champions League: tutto su formazioni e diretta tv e streaming.

Qualificazione agli ottavi di Champions League in discesa per la Juventus, a punteggio pieno dopo le prime tre giornate a dispetto del trend negativo in campionato: vincere di nuovo contro lo Zenit vorrebbe significare seria ipoteca al primo posto, in attesa dello scontro di 'Stamford Bridge' col Chelsea.

Tre vittorie in tre gare per i bianconeri, che a San Pietroburgo hanno gioito nei minuti finali grazie ad un preciso colpo di testa di Kulusevski, ben servito da un assist perfetto di De Sciglio (infortunatosi in Juventus-Sassuolo).

Gara all'insegna del numero tre, come il numero dei punti totalizzati finora dai russi e frutto del rotondo successo sul Malmoe alla seconda giornata con reti di Claudinho, Kuzyaev, Sutormin e Wendel.

In caso di bottino pieno, la Juventus festeggerebbe l'accesso aritmetico agli ottavi con due giornate d'anticipo, da prima o da seconda forza del raggruppamento.

QUANDO SI GIOCA JUVENTUS-ZENIT

Juventus-Zenit si disputerà martedì 2 novembre 2021 all'Allianz Stadium di Torino. Calcio d'inizio fissato alle ore 21.

DOVE VEDERE JUVENTUS-ZENIT IN TV E STREAMING

La sfida tra Juventus e Zenit sarà trasmessa in tv in chiaro su Canale 5 e da Sky su questi canali: Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite).

Streaming disponibile per gli abbonati Sky grazie all'applicazione di Sky Go, scaricabile su pc, smartphone e tablet con sistemi operativi iOS e Android; l'alternativa è NOW, la piattaforma che consente di assistere alla programmazione Sky previo acquisto di un abbonamento, oppure Mediaset Infinity.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Telecronista Sky di Juve-Zenit sarà Maurizio Compagnoni, con commento tecnico di Giancarlo Marocchi.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-ZENIT

ZENIT (3-4-2-1): Kritsyuk; Barrios, Chistyakov, Rakitskiy; Sutormin, Kuzyaev, Wendel, Santos; Malcom, Claudinho; Azmoun.