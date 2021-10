Juventus-Sassuolo, De Sciglio k.o: problema al ginocchio

Al minuto 11, De Sciglio è stato costretto a lasciare il campo nel match contro il Sassuolo dopo un contrasto con Frattesi.

E' durato appena undici minuti il turno infrasettimanale per Mattia De Sciglio. Il terzino della Juventus, infatti, è stato sostituito nel primo tempo della gara contro il Sassuolo in virtù di un problema al ginocchio rimediato dopo un contrasto di gioco.

Cambio forzato per Madama, visto il colpo subito da De Sciglio in seguito al duello con Frattesi, centrocampista del Sassuolo: dentro Alex Sandro al posto dell'ex terzino del Milan, molto preoccupato al momento dell'uscita dal terreno dello Stadium.

Un problema che verrà valutato nei prossimi giorni: all'uscita dal campo, tra gli applausi dello Juventus Stadium, De Sciglio è sembrato molto sofferente, ma solamente gli esami potranno far capire meglio l'entità dell'infortunio occorso all'esterno.

De Sciglio ha giocato sei gare in stagione, di cui una in Champions League: seconda scelta nella Juventus 2021/2022, è partito titolare contro il Sassuolo per far rifiatare Alex Sandro, nuovamente però sulla corsia mancina in virtù dell'infortunio del compagno.