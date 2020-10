Dove vedere Juventus-Verona in tv e streaming

La Juventus cerca di tornare alla vittoria anche in Serie A: tutte le informazioni sul match e dove vederla in tv e streaming.

Dopo la vittoria all'esordio in , la si rimette alla caccia dei tre punti anche in dopo il pareggio di . I bianconeri ospitano il all'Allianz Stadium nella quinta giornata di campionato.

Sempre in attesa di capire quando avrà nuovamente a disposizione Cristiano Ronaldo, ancora alle prese con il Coronavirus, Andrea Pirlo punta a migliorare il bottino di 8 punti fino a qui conquistati in campionato, con due vittorie in casa (la seconda a tavolino col ).

Il Verona di Ivan Juric ha finora confermato quanto di buono fatto nella scorsa stagione: sette punti nelle prime quattro partite, con soltanto un goal subito. In attesa di trovare l'assetto giusto anche in attacco dopo l'arrivo all'ultima giornata dell'acquisto di Nikola Kalinic, che ha esordito contro il giocando nell'ultima mezz'ora.

Altre squadre

Nelle ultime cinque partite giocate a , la Juventus ha sempre vinto. L'anno scorso il 2-1 è stato timbrato da Aaron Ramsey e dal rigore di Cristiano Ronaldo, dopo che Miguel Veloso aveva segnato l'iniziale vantaggio.

Di seguito tutte le informazioni sulla partita, da dove vederla in televisione alle probabili formazioni.

QUANDO SI GIOCA JUVENTUS-VERONA

La sfida tra Juventus e Verona si giocherà all'Allianz Stadium domenica 25 ottobre 2020, alle ore 20.45. L'impianto sarà aperto soltanto a mille persone.

DOVE VEDERE JUVENTUS-VERONA IN TV E STREAMING

Juventus-Verona sarà trasmetta in diretta esclusiva su Sky. I canali di riferimento per veder la sfida saranno Sky Sport Uno (canale 201 del satellite), Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite) e Sky Sport (canale 251 del satellite).

Gli abbonati Sky potranno seguire in diretta Juventus-Verona attraverso Sky Go. La piattaforma è raggiungibile da dispositivi mobili come smartphone e tablet, sia su pc e notebook, scaricando l'applicazione e selezionando l'evento.

In alternativa la partita potrà essere seguita su Now Tv, servizio streaming di Sky. La partita si potrà seguire acquistando uno dei pacchetti proposti offerti, che includa anche il meglio della Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-VERONA

La Juventus ha scelte ancora piuttosto obbligate: Dybala scalpita, ma potrebbe partire ancora dalla panchina. Kulusevski e Ramsey potrebbero supportare Morata. A centrocampo chiede spazio Arthur, mentre la squalifica di Chiesa obbliga a schierare Frabotta a sinistra. In difesa Demiral titolare con Danilo sul centro-sinistra.

Il Verona potrebbe ritrovare Zaccagni sulla trequarti insieme a Tameze, con Kalinic che può partire titolare dopo la mezz'ora col Genoa. Silvestri in porta, Ceccherini, Lovato ed Empereur in difesa. Faraoni e Lazovic sulle ali, Vieira e Ilic tandem mediano.

JUVENTUS (3-4-2-1): Szczesny; Demiral, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Bentancur, Arthur, Frabotta; Kulusevski, Ramsey; Morata.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Lovato, Empereur; Faraoni, Vieira, Ilic, Lazovic; Tameze, Zaccagni; Kalinic.