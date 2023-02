Juventus impegnata nel derby contro il Torino per la ventiquattresima giornata: tutte le info su dove seguire il match in diretta tv e streaming.

La Juventus, reduce dalla bella vittoria di Nantes in Europa League, affronta il Torino nel derby valido per la ventiquattresima giornata di Serie A.

I bianconeri hanno vinto le ultime tre gare di campionato contro Salernitana, Fiorentina e Spezia senza subire goal. La Juventus, penalizzata di 15 punti per il caso plusvalenze, attualmente occupa il settimo posto con 32 punti.

31 invece sono i punti raccolti dal Torino, che in caso di successo quindi scavalcherebbe i bianconeri in classifica. I granata nell'ultimo turno hanno pareggiato in casa contro la Cremonese.

Il derby d'andata, giocato al 'Grande Torino', è stato vinto dalla Juventus per 0-1 con rete di Dusan Vlahovic. I granata non sono mai riusciti a uscire con i tre punti dall'Allianz Stadium e l'ultimo successo in casa bianconera risale addirittura al 1995.

Nel complesso sono 182 i precedenti tra le due squadre con 44 vittorie granata, 48 pareggi e 90 successi della Juventus.

ORARIO JUVENTUS-TORINO

Juventus-Torino si giocherà martedì 28 febbraio all'Allianz Stadium di Torino. Calcio d'inizio alle ore 20.45.

DOVE VEDERE JUVENTUS-TORINO IN TV E STREAMING

La sfida tra Juventus e Torino sarà visibile in diretta e in esclusiva su DAZN, per vedere il derby di Torino in tv bisognerà scaricare l'app della piattaforma su una smart tv abilitata al servizio o sui dispositivi mobili, sempre tramite l'app.

Juventus-Torino sarà ovviamente visibile anche in diretta streaming sempre tramite l'app disponibile su tutti i dispositivi mobili o ancora collegandosi col pc al sito.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Il telecronista di Juventus-Torino su DAZN sarà Stefano Borghi, col commento tecnico di Marco Parolo.

IN DIRETTA SU GOAL

Il racconto di Juventus-Torino sarà disponibile anche su GOAL. Basterà collegarsi al portale per seguire la diretta testuale del match con tutti gli aggiornamenti in tempo reale sull'andamento della gara.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-TORINO

Allegri deve fare sicuramente a meno di Miretti e Milik, out anche lo squalificato Locatelli. Da valutare invece le condizioni di Chiesa, che comunque andrà al massimo in panchina. Possibile convocazione per Pogba. Probabile la conferma del 3-5-2 con Danilo, l'ex Bremer e Alex Sandro davanti a Szczesny. De Sciglio in ballottaggio con Cuadrado sulla destra, a sinistra Kostic. In mezzo al campo Paredes con Fagioli e Rabiot. Di Maria giocherà in appoggio a Vlahovic.

Juric senza Lazaro, Pellegri, Ricci, Vlasic, Vieira e Zima, oltre allo squalificato Aina. Difesa a tre con Schuurs, Buongiorno e Rodriguez. Singo e Vojvoda sugli esterni, a centrocampo Linetty con Ilic. Sanabria sarà l'unica punta, alle sue spalle Radonjic e Miranchuk.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Fagioli, Paredes, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. All. Allegri

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Linetty, Ilic, Vojvoda; Radonjic, Miranchuk; Sanabria. All. Juric