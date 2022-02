Dove vedere Juventus-Torino in tv e streaming

Il 26° turno di Serie A si apre col botto. Il programma della settima giornata di ritorno del campionato italiano viene inaugurato dal Derby della Mole tra Juventus e Torino, in programma venerdì sera 18 febbraio all'Allianz Stadium di Torino.

I bianconeri vanno a caccia del dodicesimo risultato utile di fila in campionato e cercano i tre punti per avvicinarsi al terzo posto, occupato dal Napoli e respingere gli attacchi delle inseguitrici, con l'Atalanta su tutte.

Dall'altra parte, il Torino vuole interrompere la striscia negativa di due ko di fila, arrivati contro Venezia e Udinese. La squadra di Juric è al decimo posto con 32 punti, uno in più dell'Empoli e a quattro lunghezze di ritardo dal Verona, con una gara da recuperare.

Nella gara d'andata, giocata all'Olimpico Grande Torino il 2 ottobre scorso, fu la Juventus a imporsi grazie a una rete realizzata da Manuel Locatelli all'86'.

Vittoria di misura dei bianconeri anche in occasione dell'ultimo incrocio tra Juventus e Torino all'Allianz Stadium. Al goal di N'Koulou in avvio, la 'Vecchia Signora' ha risposto nell'ultimo quarto d'ora con le reti di McKennie e Bonucci, che hanno ribaltato il risultato è regalato l'intera posta in palio alla squadra allenata da Andrea Pirlo.

QUANDO SI GIOCA JUVENTUS-TORINO

Juventus-Torino è in programma venerdì 18 febbraio 2022 all'Allianz Stadium di Torino. Il calcio d'inizio del Derby della Mole è fissato alle ore 20:45.

DOVE VEDERE JUVENTUS-TORINO IN TV ESTREAMING

Juventus-Torino sarà trasmessa in esclusiva da DAZN, la cui applicazione è scaricabile sulle smart tv di ultima generazione, oltre che sulle console di gioco Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) e PlayStation (PS4 e PS5); servizio fruibile anche tramite dispositivi come Tim Vision Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Il 'Derby della Mole' sarà disponibile anche in streaming sempre grazie a DAZN: basterà collegarsi al sito dal browser del proprio pc e accedere al catalogo degli eventi dopo aver inserito le credenziali, oppure utilizzare la suddetta app su un dispositivo portatile.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Juventus-Torino su DAZN sarà affidata a Pierluigi Pardo, con Massimo Ambrosini al suo fianco nel ruolo di commentatore tecnico.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-TORINO

Allegri deve rinunciare per squalifica a Danilo, autore del goal del pari a Bergamo contro l'Atalanta. De Sciglio e Alex Sandro terzini, Cuadrado nel tridente d'attacco (fuori Morata?), in mediana Zakaria e Locatelli ai lati di Arthur.

Juric ritrova dopo la squalifica Lukic e Mandragora, mentre in avanti Belotti scalpita ed è pronto a soffiare la maglia da titolare a Sanabria. Sulle corsie laterali agiranno Singo e Aina, Pobega tra le linee.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Zakaria, Arthur, Locatelli; Cuadrado, Vlahovic, Dybala.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Aina; Pobega, Brekalo; Belotti.