Dove vedere Juventus-Team K-League in tv e streaming

La Juventus chiude il proprio tour asiatico con l'amichevole contro il Team K-League, gli 'all star' del massimo campionato coreano.

L'ultima tappa del tour asiatico della è la . Dopo Singapore e , i bianconeri si dirigono verso Seoul per affrontare l'ultima amichevole, contro il Team K-League.

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

La squadra di Maurizio Sarri viene da una sconfitta contro il e un pareggio contro l' , con successo ai rigori. Quella contro la selezione dei migliori giocatori del campionato coreano sarà la terza amichevole nel giro di 6 giorni.

Dopodiché la Juventus farà rientro in per concludere la preparazione e disputare l'ultima amichevole il 10 agosto contro l'Atlético Madrid, aspettando la tradizionale partita di Villar Perosa, che si giocherà il 14 agosto.

Il grande protagonista di queste prime partite dei bianconeri è già Cristiano Ronaldo, autore di due goal sui tre totali segnati dai bianconeri. Il terzo è stato segnato da Gonzalo Higuain contro il Tottenham.

Nelle prime due amichevoli la Juventus ha faticato nel primo tempo e brillato nel secondo: Sarri ora cerca conferme e risposte nell'ultima partita prima di tornare in Italia.

QUANDO SI GIOCA JUVENTUS-TEAM K-LEAGUE

La partita Juventus-Team K-League si giocherà venerdì 26 luglio alle ore 13.00 italiane, le 20.00. La sede della partita è il World Cup Stadium di Seoul, impianto da 67mila spettatori che ha ospitato anche gare del Mondiale 2002.

DOVE VEDERE JUVENTUS-TEAM K-LEAGUE IN TV E STREAMING

L'amichevole Juventus-Team K-League sarà visibile in diretta sulle reti Sky, per la precisione sul canale Sky Sport HD (canale 202 e 241 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre).

La sfida si potrà seguire in su diversi device come PC, tablet o smartphone, tramite il servizio Sky Go, riservato soltanto agli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-TEAM K-LEAGUE

Maurizio Sarri potrebbe essere orientato verso la conferma del 4-3-3 visto nel secondo tempo contro l'Inter, anche se non sono escluse rivoluzioni: molti giocatori hanno giocato tutti i 90 minuti nella sfida coi nerazzurri e gli sforzi profusi anche per l'allenamento della mattina di ieri potrebbe costringerli al riposo.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, De Ligt, Bonucci, De Sciglio; Emre Can, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Mandzukic, C. Ronaldo. All. Sarri