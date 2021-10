Grande sfida per l'ottavo turno di Serie A, Juventus in casa contro la Roma: le info su dove vedere il match in tv e streaming.

Il posticipo domenicale dell'ottava giornata di Serie A si gioca all'Allianz Stadium di Torino dove la Juventus di Allegri ospita la Roma di Josè Mourinho.

I bianconeri hanno superato l'avvio shock vincendo le ultime quattro gare giocate prima della sosta tra campionato e Champions League. Sconfitta nel derby a parte, invece, ottimo l'inizio di stagione della Roma che ha conquistato 15 punti in 7 giornate.

Nella scorsa stagione pareggio per 2-2 all'Olimpico e vittoria casalinga della Juventus per 2-0 con goal di Cristiano Ronaldo e autorete di ibanez.

L'unica vittoria giallorossa allo 'Stadium' risale all'ultima giornata della stagione 2019/2020, quando i bianconeri già matematicamente campioni d'Italia persero 1-3.

QUANDO SI GIOCA JUVENTUS-ROMA

La partita tra Juventus e Roma si giocherà domenica 17 ottobre alle ore 20.45. Il match si giocherà all'Allianz Stadium di Torino, pieno per il 75% della capienza dopo l'ok del governo e del CTS.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Juventus-Roma su DAZN sarà curata da Stefano Borghi, con Francesco Guidolin seconda voce.

DOVE VEDERE JUVENTUS-ROMA IN TV E STREAMING

Juventus-Roma verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN . Il match sarà quindi visibile su smart tv compatibili con l’apposita app, o in alternativa su qualunque tipologia di televisore collegandolo ad un TIMVISION BOX, ad una console PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) o dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Essendo trasmessa da DAZN , la sfida tra Juventus e Roma sarà ovviamente visibile in streaming mediante dispositivi come pc o notebook, o ancora smartphone e tablet. Nel primo caso sarà sufficiente collegarsi al sito ufficiale della piattaforma, mentre nel secondo si potrà utilizzare l’apposita app compatibile con sistemi Android e iOS.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-ROMA

Allegri senza Rabiot e Morata, in dubbio anche McKennie. In difesa Bonucci e De Ligt sono in vantaggio su Chiellini, a centrocampo Bentancur di rientro dalla nazionale dovrebbe stringere i denti e affiancare Locatelli con Cuadrado e Bernardeschi sugli esterni. Dybala potrebbe recuperare al massimo per la panchina, in attacco quindi è aperto il ballottaggio tra Kean e Kulusevski insieme a Chiesa, ma occhio all'ipotesi Kaio Jorge.

Mourinho deve fare i conti con l'infortunio subito da Abraham in nazionale: se l'inglese non dovesse farcela toccherà a Shomurodov. Dietro di lui confermatissimi Zaniolo (pienamente recuperato), Lorenzo Pellegrini e Mkhitaryan. Per il resto confermato l'undici tipo con Vina terzino sinistro, Cristante e Veretout a centrocampo.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Kulusevski, Chiesa.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov.