Big match per la terza giornata di Serie A, Juventus contro Roma: tutte le info sul match, dalle formazioni a come vederlo in diretta.

E' già tempo di big match in Serie A. Per la terza giornata di campionato, infatti, la Juventus di Max Allegri ospita la Roma di Josè Mourinho. I bianconeri vanno a caccia del sorpasso in classifica, mentre gli ospiti possono allungare sui rivali con l'eventuale successo.

La Roma, infatti, ha ottenuto due vittorie in altrettante gare di Serie A, mentre la Juventus ha ottenuto quattro punti: per i giallorossi due vittorie di misura, mentre i bianconeri, dopo aver regolato il Sassuolo allo Stadium, hanno pareggiato a Marassi contro la Sampdoria.

L'ultimo incontro tra Juventus e Roma risale a gennaio, con il famoso 3-4 esterno dei bianconeri all'Olimpico. A Torino, invece, le due squadre si sono affrontate il 17 ottobre: vittoria di Madama per 1-0 firmata Moise Kean. Ad agosto 2020 i giallorossi hanno avuto la meglio per l'ultima volta: 3-1 allo Stadium.

QUANDO SI GIOCA JUVENTUS-ROMA

La sfida di Serie A tra Juventus e Roma si giocherà sabato 27 agosto 2022 alle ore 18:30. Appuntamento all'Allianz Stadium di Torino per il big match della terza giornata.

DOVE VEDERE JUVENTUS-ROMA IN DIRETTA TV E STREAMING

Sarà DAZN a trasmettere in diretta esclusiva la sfida tra Juventus e Roma. La sfida è disponibile sulle moderne smart tv attraverso l'app, o grazie a Google Chromecast, TIMVISION Box, Amazon Fire Stick Tv, Play Station e Xbox, collegando la tv ad uno dei dispositivi.

DAZN darà la possibilità di seguire Juventus-Roma anche in diretta streaming, sempre in esclusiva. Su pc e notebook basta accedere al sito ufficiale, mentre da tablet o cellulare occorre scaricare l'applicazione per seguire il big match del terzo turno di Serie A.

DAZN è disponibile anche nei canali di Sky, in caso di abbonamento ad entrambi i servizi.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

DAZN non ha ancora svelato il telecronista e la seconda voce della sfida tra Juventus e Roma.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-ROMA

La Juventus, senza Di Maria (occhio però all'eventuale recupero), Pogba, Szczesny e Chiesa, proporrà nuovamente Vlahovic come prima punta supportato da Kostic e Cuadrado. Possibile conferma anche per Rabiot a centrocampo insieme a Locatelli e McKennie. In difesa dovrebbe rivedersi Bonucci con Bremer, davanti a Perin. Sulle fasce Alex Sandro e Danilo.

Dall'altra parte la Roma, dopo il k.o di Wijnaldum, deve fare i conti anche con l'infortunio di Zaniolo. Dentro dunque El Shaarawy con Dybala, alle spalle di Abraham. In porta Rui Patricio, difesa a tre composta da Mancini, Smalling ed Ibanez. A centrocampo spazio per Karsdorp, Cristante, Pellegrini e Spinazzola.

JUVENTUS (4-3-3): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Kostic.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, El Shaarawy; Abraham.