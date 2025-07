Dove vedere Juventus-Reggiana in diretta tv e streaming?

Le info su dove vedere l'amichevole Juventus-Reggiana: canale tv e copertura streaming della partita.

Prima amichevole estiva per la Juventus, radunatasi in ritardo rispetto alle altre squadre di Serie A per consentire ai ragazzi di Igor Tudor di ricaricare le pile dopo l'appendice che ha visto i bianconeri impegnati al Mondiale per Club.

L'avversaria di Madama, alla Continassa, sarà la Reggiana: gli emiliani, che prenderanno parte al campionato di Serie B, roderanno a loro volta i meccanismi per assimiliare al meglio i concetti di Davide Dionigi.

Di seguito tutte le info su Juve-Reggiana: formazioni, ultime, canale tv e copertura streaming dell'amichevole.

L'articolo prosegue qui sotto

Dove vedere Juventus-Reggiana in diretta: canale tv e streaming

L'amichevole Juventus-Reggiana sarà visibile in diretta tv scaricando l'app di DAZN su una smart tv compatibile, oppure utilizzando dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box o console PlayStation e XBox.

La partita, in streaming, sarà invece disponibile sul sito di DAZN e scaricando l'app su dispositivi mobili.

Chi presenterà e racconterà Juventus-Reggiana:

Telecronista: Gabriele Giustiniani

Juventus-Reggiana: data e orario del fischio d'inizio

Chi trasmette Juventus-Reggiana in diretta TV e in streaming?

Juventus-Reggiana: probabili formazioni, infortunati e squalificati

Come stanno Juventus e Reggiana

La Juve, dopo aver strappato la qualificazione alla prossima Champions all'ultima giornata, dovrà confermarsi e alzare l'asticella delle proprie ambizioni dimostrandolo già a cominciare dal precampionato. Per quanto riguarda la Reggiana, invece, l'obiettivo è quello di evitare patemi e vivere una stagione tranquilla strizzando magari l'occhio - scenari permettendo - alla zona Playoff.

Ultimi risultati

Precedenti

Classifica