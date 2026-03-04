Dove vedere Juventus-Pisa sabato sera in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Archiviato il pareggio strappato allo scadere contro la Roma, la Juventus va ancora a caccia di punti utili per dare assalto alla zona Champions League: all'Allianz Stadium arriva il Pisa, fanalino di coda della Serie A assieme al Verona.

Successo bianconero nel match d'andata disputato alla 'Cetilar Arena': decisive le reti messe a segno nella ripresa da Kalulu al 73' e da Yildiz in pieno recupero.

In questa pagina tutto l'occorrente per rimanere aggiornati su Juventus-Pisa: dalle formazioni scelte da Spalletti e Hiljemark alle indicazioni su come assistere alla sfida in diretta tv e streaming.

Come guardare Juventus-Pisa in diretta? Canale TV e diretta streaming

La gara tra Juventus e Pisa sarà trasmessa da DAZN tramite l'app scaricabile su smart tv, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation), device portatili (smartphone e tablet) e dispositivi come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Il match sarà visibile anche su Sky, ai seguenti canali: Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251).

Per tutti gli abbonati Sky è disponibile il servizio streaming Sky Go, a loro dedicato e fruibile senza costi aggiuntivi; l'altra opzione è rappresentata dall'acquisto del 'Pass Sport' di NOW.

Come guardare ovunque con una VPN

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL allesportivo.

Juventus-Pisa, ora di inizio

Serie A - Serie A Allianz Stadium

Juventus-Pisa è in programma per sabato 7 marzo 2026 all'Allianz Stadium di Torino: calcio d'inizio alle ore 20:45.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Juventus - Pisa Probabile formazione Panchina Allenatore L. Spalletti Probabile formazione Panchina Allenatore O. Hiljemark

Probabili formazioni Juventus-Pisa

JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. All. Spalletti.

PISA (3-5-2): Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Coppola; Leris, Loyola, Aebischer, Marin, Angori; Moreo, Durosinmi. All. Hiljemark.



Forma

La Juventus ha pareggiato in rimonta nell'ultima giornata di campionato: sotto di due reti, i bianconeri sono riusciti ad acciuffare il 3-3 nello scontro diretto dell'Olimpico con la Roma.

Maturata allo scadere anche la sconfitta del Pisa davanti al proprio pubblico: il goal di Odgaard al 90' ha di fatto condannato i nerazzurri toscani all'ennesimo dispiacere.

Partite tra le due squadre

JUV Ultima partita PIS 1 Vittoria 0 Pareggi 0 Vittorie Pisa 0 - 2 Juventus 2 Goal segnati 0 Partite con più di 2,5 gol 0/1 Entrambe le squadre a segno 0/1

Classifica