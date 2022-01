Dove vedere Juventus-Napoli in tv e streaming

Il girone di ritorno di Serie A si apre con la super sfida tra Juventus e Napoli.

Dopo aver vinto quattro delle ultime cinque partite, i bianconeri hanno accorciato le distante sulla zona Champions League, distante ormai 4 punti.

La Juve ha chiuso il suo 2021 regolando a domicilio il Cagliari per 2-0 grazie ai sigilli di Kean e Bernardeschi.

Al cospetto degli uomini di Massimiliano Allegri ci sarà un Napoli reduce da una sensibile flessione in termini di risultati: il ko interno contro lo Spezia è arrivato al culmine di un periodo non facile per gli uomini di Luciano Spaletti che hanno messo insieme soltanto otto punti nelle ultimi otto partite.

La gara d'andata giocata a settembre al San Paolo ha sorriso al Napoli: dopo l'illusorio vantaggio bianconero targato Morata, gli azzurri hanno ribaltato le sorti della sfida nella ripresa grazie alle reti di Politano e Koulibaly.

QUANDO SI GIOCA JUVENTUS-NAPOLI

Juventus e Napoli si affronteranno all'Allianz Stadium di Torino giovedì 6 dicembre 2022.

Fischio d'inizio programmato per le ore 20.45.

DOVE VEDERE JUVENTUS-NAPOLI IN DIRETTA TV E STREAMING

Juve-Napoli verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN. Gli abbonati potranno scaricare l'app su una moderna Smart tv oppure collegando il proprio apparecchio televisivo ad un TIMVISION BOX, ad una console come Xbox o PlayStation, oppure attraverso dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire Stick.

Per gli abbonati DAZN sarà possibile seguire la partita anche in diretta streaming collegandosi al portale tramite pc o notebook. L'alternativa è scaricare l'app dedicata su smartphone e tablet.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Il telecronista di Juventus-Napoli per DAZN sarà Pierluigi Pardo, affiancato in cabina di commento da Massimo Ambrosini.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI JUVENTUS-NAPOLI

La Juventus dovrebbe ritrovare Dybala dal 1' assieme a Morata, titolare nonostante la possibile cessione al Barcellona. A centrocampo Locatelli sarà il 'play' affiancato da Bentancur, con McKennie e Rabiot più larghi. In difesa Rugani con de Ligt, dato che Chiellini è positivo al Covid mentre Bonucci ha accusato un affaticamento muscolare. Cuadrado e Alex Sandro sulle corsie.

Diverse le assenze in casa Napoli: non ci saranno Anguissa e Koulibaly impegnati in Coppa d'Africa, così come Osimhen attualmente positivo al Covid. Fermato da un tampone positivo anche Lozano, mentre Mario Rui sarà squalificato. Spalletti dovrebbe affidare l'attacco a Petagna, favorito su Mertens e supportato dal tridente Politano-Zielinski-Insigne. A centrocampo sarà Lobotka a fare coppia con Fabian Ruiz. In difesa linea a quattro con Rrahmani e Juan Jesus centrali, Malcuit a destra e Di Lorenzo dirottato sul versante mancino.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Rugani, de Ligt, Alex Sandro; Bernardeschi, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Morata, Dybala. All. Allegri.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Malcuit, Rrahmani, Juan Jesus, Di Lorenzo; Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Petagna. All. Spalletti.