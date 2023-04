Big match allo 'Stadium' dove la Juventus ospita il Napoli: tutte le informazioni sulla gara e dove vederla in tv e streaming.

Dopo la delusione dell'eliminazione in Champions League, il Napoli si rituffa sul campionato per chiudere il discorso Scudetto. Ad attendere la squadra di Spalletti però c'è una trasferta ostica sul campo della Juventus.

I bianconeri vogliono riscattare la pesantissima sconfitta subita nella gara d'andata, quando il Napoli si è imposto per 5-1 al 'Maradona'.

La Juventus è reduce dalla qualificazione in Europa League contro lo Sporting e ha riottenuto, almeno momentaneamente, i 15 punti di penalizzazione portandosi al terzo posto in classifica ma comunque a -13 dal Napoli.

I bianconeri potranno contare appieno sul supporto dello 'Stadium' dopo l'accoglimento del ricorso contro la squalifica della Curva Sud in seguito ai cori razzisti intonanti da una parte dei tifosi nella semifinale d'andata di Coppa Italia contro l'Inter.

Di seguito le informazioni salienti su Juventus-Napoli: dove vedere la partita in tv e streaming e le formazioni.

QUANDO SI GIOCA JUVENTUS-NAPOLI

Juventus-Napoli, posticipo della trentunesima giornata di Serie A, si giocherà nella serata di domenica 23 aprile 2023 all'Allianz Stadium di Torino. Il match è in programma alle ore 20.45.

DOVE VEDERE JUVENTUS-NAPOLI IN TV E STREAMING

Juventus-Napoli sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da DAZN per gli abbonati, che potranno scaricare l'app su una smart tv abilitata al servizio o collegare il proprio televisore di casa con una console di gioco come Playstation o Xbox o un dispositivo come Google Chromecast, Amazon Fire Stick TV e TIMVISION BOX.

Il big-match tra Juventus e Napoli si potrà vedere anche in diretta streaming sempre su DAZN (o scaricando l'app su qualsiasi dispositivo mobile o accedendo al sito della piattaforma).

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Il telecronista di Juventus-Napoli per DAZN sarà Pierluigi Pardo col commento tecnico di Massimo Ambrosini.

IN DIRETTA SU GOAL

Per seguire Juventus-Napoli avrete a disposizione anche la diretta scritta di GOAL: dalle formazioni ufficiali al triplice fischio finale, vi consentiremo di rimanere sempre aggiornati sulle azioni salienti della sfida tra bianconeri ed azzurri.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-NAPOLI

Problemi in difesa per Allegri che non avrà a disposizione Bremer, maglia da titolare per Gatti accanto a Danilo con Cuadrado e Alex Sandro terzini. In caso di retroguardia a tre invece potrebbe giocare uno tra Bonucci e Rugani. A centrocampo sicuri del posto Locatelli e Rabiot, Chiesa e Kostic sugli esterni. Di Maria agirà in appoggio a uno tra Vlahovic e Milik.

Spalletti senza Rrahmani, Mario Rui e Politano infortunati, in difesa ballottaggio tra Ostigard e Juan Jesus accanto a Kim, Di Lorenzo e Olivera sulle fasce. In mezzo al campo Lobotka, Anguissa e Zielinski. Kvaratskhelia e Lozano sugli esterni, Osimhen punta centrale.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Gatti, Danilo, Alex Sandro; Chiesa, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik. All. Allegri

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti