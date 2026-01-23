Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Michael Baldoin

Dove vedere Juventus-Napoli in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Le speranze Scudetto del Napoli passano dalla trasferta di Torino contro la Juventus: ecco dove vedere il match in diretta tv e in streaming.

Grandissima attesa per il big match tra la Juventus di Luciano Spalletti e il Napoli di Antonio Conte.

Da una parte, i bianconeri cercano punti per non perdere contatto con le prime quattro posizioni; dall’altra, i partenopei sperano in un successo per restare in corsa per lo Scudetto.

In questa pagina tutti le informazioni sul big match dell'Allianz Stadium: dalle ultime novità di formazione a dove vedere il match in diretta tv e in streaming.

Come guardare Juventus-Napoli in diretta? Canale TV e diretta streaming

CI saranno diversi modi per vedere Juventus-Napoli per vederla su DAZN sarà necessario scaricare l'app su un televisore compatibile, o in alternativa utilizzare dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box oppure console PlayStation e XBox. La partita sarà trasmessa però anche su Sky e in particolare sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (251). Juventus-Napoli sarà visibile anche in streaming su Sky Go e su NOW. 

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Juventus-Napoli: ora di inizio

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Juventus - Napoli

Probabili formazioni Juventus-Napoli

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte.


La Juventus arriva dalla sconfitta in campionato contro il Cagliari, che ha smorzato l’entusiasmo dopo i convincenti successi contro Sassuolo e Cremonese. I bianconeri, però, hanno rialzato la testa in settimana, imponendosi 2-0 sul Benfica e conquistando matematicamente la qualificazione ai playoff di Champions League.

Il Napoli, invece, ha nettamente rallentato la sua corsa, vincendo solo uno degli ultimi cinque match tra Serie A e Champions League: il successo contro il Sassuolo dello scorso sabato.

Partite tra le due squadre

Classifica

