Dove vedere Juventus-Napoli in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Grandissima attesa per il big match tra la Juventus di Luciano Spalletti e il Napoli di Antonio Conte.
Da una parte, i bianconeri cercano punti per non perdere contatto con le prime quattro posizioni; dall’altra, i partenopei sperano in un successo per restare in corsa per lo Scudetto.
In questa pagina tutti le informazioni sul big match dell'Allianz Stadium: dalle ultime novità di formazione a dove vedere il match in diretta tv e in streaming.
Come guardare Juventus-Napoli in diretta? Canale TV e diretta streaming
Juventus-Napoli: ora di inizio
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabili formazioni Juventus-Napoli
JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti.
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte.
Forma
La Juventus arriva dalla sconfitta in campionato contro il Cagliari, che ha smorzato l’entusiasmo dopo i convincenti successi contro Sassuolo e Cremonese. I bianconeri, però, hanno rialzato la testa in settimana, imponendosi 2-0 sul Benfica e conquistando matematicamente la qualificazione ai playoff di Champions League.
Il Napoli, invece, ha nettamente rallentato la sua corsa, vincendo solo uno degli ultimi cinque match tra Serie A e Champions League: il successo contro il Sassuolo dello scorso sabato.