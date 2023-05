La Juventus affronta il Milan nella 37sima giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Ultimo impegno casalingo per la Juventus che affronta il Milan nella 37sima giornata di Serie A in una gara decisiva soprattutto per i rossoneri, risaliti al quarto posto dopo la nuova penalizzazione inflitta ai bianconeri che sono invece scivolati al settimo posto.

Il Milan però ha solo tre punti di margine sull'Atalanta, quattro sulla Roma e cinque sulla stessa Juventus che vincendo si riporterebbe a -2 con novanta minuti ancora da giocare. Nell'ultima giornata i bianconeri saranno ospiti dell'Udinese, mentre i rossoneri affronteranno in casa il Verona.

Nella gara d'andata il Milan ha vinto 2-0 con reti di Tomori e Brahim Diaz, la Juventus non batte i rossoneri dal 6 gennaio 2021 quando sbancò 'San Siro' per 1-3. L'ultimo successo casalingo dei bianconeri invece risale addirittura al 2019: 1-0 con goal di Dybala.

Nei 222 precedenti tra le due squadre, comunque, il bilancio resta favorevole alla Juventus con 87 vittorie, 71 pareggi e 64 successi del Milan.

QUANDO SI GIOCA JUVENTUS-MILAN

Il big match tra Juventus e Milan andrà in scena domenica 28 maggio 2023 all'Allianz Stadium di Torino. Calcio d'inizio alle ore 20:45.

DOVE VEDERE JUVENTUS-MILAN IN TV E STREAMING

Juventus-Milan sarà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN tramite l'app fruibile su smart tv, oltre che con console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box.

App disponibile per dispositivi portatili come smartphone e tablet con sistemi operativi iOS e Android, mentre da browser bisognerà collegarsi al sito ufficiale e accedervi inserendo le credenziali fornite durante la fase di registrazione.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Telecronaca di Juventus-Milan affidata a Pierluigi Pardo, commento tecnico di Marco Parolo.

FORMAZIONI UFFICIALI JUVENTUS-MILAN

JUVENTUS (3-4-3): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Kean, Chiesa. All. Allegri.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Messias, Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli.