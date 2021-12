La Juventus di Massimiliano Allegri chiude il cammino nel Gruppo H della Champions League 2021/2022 in casa contro il Malmo.

I bianconeri, già qualificati agli ottavi di finale, coltivano la speranza di superare in classifica il Chelsea al fotofinish e piazzarsi al primo posto del raggruppamento. Per arriva prima, la squadra di Allegri dovrà vincere e sperare che i Blues non facciano altrettanto in casa dello Zenit o - in caso di sconfitta dei 'Blues' a San Pietroburgo, conquistare almeno un punto.

Il Malmo di Tomasson si è appena laureato campione di Svezia e si presenta a Torino senza niente da chiedere: la squadra scandinava è già sicura dell'ultimo posto con appena un punto conquistato nelle cinque sfide precedenti.

Nel Gruppo H, Chelsea e Juventus guidano con 12 punti - con i 'Blues' avanti per effetto degli scontri diretti -, con lo Zenit terzo e già sicuro di un posto nella fase a eliminazione diretta di Europa League e il Malmo a chiudere la classifica.

QUANDO SI GIOCA JUVENTUS-MALMO

Juventus-Malmo, match valido per la sesta giornata del Gruppo H di Champions League, si giocherà mercoledì 8 dicembre 2021 all'Allianz Stadium di Torino. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 18:45.

DOVE VEDERE JUVENTUS-MALMO IN TV E STREAMING

La sfida tra Juventus e Malmo verrà trasmessa in diretta streaming su Sky ai canali Sky Sport Uno (201 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite).

Gli abbonati potranno seguire la diretta streaming di Juventus-Malmo su Sky Go: basterà collegarsi al portale tramite pc o notebook, oppure scaricare la relativa app su smartphone o tablet.

C'è poi l'opzione NOW, il servizio streaming on demand di Sky: una volta acquistato il pacchetto 'Sport' sarà possibile selezionare la diretta della sfida di Torino dalla programmazione.

La trasmissione in diretta streaming sarà consentita anche da Mediaset attraverso il servizio a pagamento di Infinity+. Dopo aver completato registrazione e abbonamento si potrà seguire la partita in diretta sul dispositivo con il quale verrà effettuato l'accesso.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Sarà Riccardo Gentile a curare la telecronaca di Juventus-Malmo su Sky. Il commento tecnico della gara sarà affidato a Giancarlo Marocchi. Il racconto del match su Infinity+ è affidato a Riccardo Trevisani, che sarà affiancato da Andrea Agostinelli.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-MALMO

Robusto turnover per Allegri che deve fare a meno di Danilo, Ramsey, McKennie, Chiesa e Kulusevski. Rientra Alex Sandro, difesa a tre con Rugani, Bonucci e De Ligt. In porta Perin. A centrocampo occasione per Arthur e Rabiot. In attacco confermati Dybala e Morata. In dubbio Kean.

Probabile 3-5-2 per Tomasson, con Ahmedhodzic, Nielsen e Moisander chiamati a completare il terzetto difensivo davanti a Dahlin. Berget e Ries presidieranno gli esterni, mentre in attacco toccherà alla coppia Birmancevic-Colak.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Rugani, Bonucci, De Ligt; Bernardeschi, Bentancur, Arthur, Rabiot, Alex Sandro; Dybala, Morata.

MALMO (3-5-2): Dahlin; Ahmedhodzic, Nielsen, Moisander; Berget, Peña, Nalic, Lewicki, Ries; Birmancevic, Colak.