Dove vedere Juventus-Lecce sabato in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Il 2026 della Juventus inizia con la sfida casalinga contro il Lecce nella sfida valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A.

I bianconeri, in risalita grazie alle tre vittorie consecutive, ricevono la formazione salentina, reduce dalla netta sconfitta interna contro il Como.

Come vedere Juventus-Lecce in diretta? Canale TV e diretta streaming

Su DAZN è possibile vedere Juventus-Lecce del 18° turno di Serie A, sia in diretta streaming che live in tv.

Chi desidera guardare la partita tra Juventus e Lecce su Sky, invece, deve aver attivato Zona DAZN: in questo caso il canale per seguire la sfida è il 214, ovvero DAZN 1.

Come guardarla fuori dall'Italia con una VPN

Juventus-Lecce: ora di inizio

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Parma-Fiorentina con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Juventus-Lecce si giocherà sabato 3 gennaio 2026 all'Allianz Stadium di Torino. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 18.00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Notizie Juventus

Spalletti con alcuni dubbi relativi alle condizioni fisiche di Cabal e Conceicao che già hanno saltato la trasferta di Pisa. Il colombiano e il portoghese si aggiungono ai lungodegenti Gatti, Vlahovic, Rugani e Pinsoglio. Il tecnico bianconero potrebbe rilanciare David dal primo minuto con Koopmeiners e Yildiz a supporto. In mezzo al campo Locatelli e Thuram con McKennie e Cambiaso chiamati a spartirsi le corsie esterne. In difesa nessuna sorpresa: Kalulu, Bremer e Kelly a protezione di Di Gregorio.

Notizie Lecce

Di Francesco, fermato per due giornate, non sarà in panchina causa squalifica. Il tecnico giallorosso non potrà nuovamente contare su Berisha, Fruchtl, Pierret e Tete Morente. Stulic potrebbe agire al centro del tridente completato da Sottil e Pierotti. In mezzo al campo, Ramadani in regia con Kaba e Maleh mezzali. Difesa a quattro con Tiago Gabriel e Siebert centrali, mentre i terzini saranno Veiga e Gallo. Tra i pali, ovviamente, ci sarà Falcone.

Forma

La Juventus è reduce da tre vittorie di fila in campionato dopo aver battuto Bologna, Roma e Pisa: la squadra di Spalletti ha toccato quota 32 punti in classifica, confermandosi al quinto posto a -1 dalla Roma.

Il Lecce, invece, è reduce dalla pesante sconfitta interna contro il Como: la squadra di Di Francesco, che sarà squalificato, si trova al 16° posto in classifica a +4 sulla zona retrocessione.

Precedenti tra le due squadre

