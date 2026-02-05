Goal.com
Serie A
team-logoJuventus
Allianz Stadium
team-logoLazio
Nino Caracciolo

Dove vedere Juventus-Lazio in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Juventus e Lazio avversarie nella ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2025/2026: dove e come vedere la partita in diretta tv e streaming.

Altra giornata di Serie A che promette goal, emozioni e spettacolo. Tra le gare in programma in questo turno c’è anche la sfida tra la Juventus di Luciano Spalletti e la Lazio dell’ex Maurizio Sarri. 

I bianconeri vogliono continuare il momento positivo in campionato con l’obiettivo di consolidare il quarto posto e avvicinarsi alle posizioni di vertice.

La Lazio invece ha necessità di dare continuità ai risultati per provare a risalire la classifica e puntare a un piazzamento in Europa

Su GOAL tutte le info di Juventus-Lazio, dalle formazioni e le ultime su chi gioca, a come vedere la partita in diretta tv e streaming.

Come guardare Juventus-Lazio in diretta? Canale TV e diretta streaming

Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
Lazio crest
Lazio
LAZ

La sfida di Serie A tra Juventus e Lazio sarà visibile in diretta esclusiva su DAZN tramite l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e device come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv su DAZN 1, canale 214 di Sky.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Juventus-Lazio: ora di inizio

crest
Serie A - Serie A
Allianz Stadium

Juventus-Lazio, gara valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026, è in programma domenica 8 febbraio all'Allianz Stadium di Torino. Il  fischio d’inizio del match è previsto alle ore 20:45.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Juventus - Lazio

JuventusHome team crest

4-2-3-1

Formazione

4-3-3

Home team crestLAZ
16
M. Di Gregorio
27
A. Cambiaso
3
G. Bremer
15
P. Kalulu
6
L. Kelly
11
E. Zhegrova
5
M. Locatelli
19
K. Thuram-Ulien
22
W. McKennie
7
C. Conceicao
30
J. David
94
I. Provedel
17
N. Tavares
77
A. Marusic
34
M. Gila
25
O. Provstgaard
32
D. Cataldi
24
K. Taylor
26
T. Basic
9
P. Rodriguez
18
G. Isaksen
27
D. Maldini

4-3-3

LAZAway team crest

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • L. Spalletti

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • M. Sarri

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Notizie sulla Juventus

Il dubbio principale per Spalletti riguarda il pieno recupero di Yildiz: se il turco starà bene partirà dal primo minuto, in caso contrario spazio a Miretti, con McKennie a sinistra. In avanti consueto ballottaggio tra David e Openda.

Notizie sulla Lazio

Al centro della difesa dovrebbe tornare Romagnoli dopo le vicende di mercato, a centrocampo ancora fiducia al nuovo acquisto Taylor. Zaccagni è ancora out, a completare il tridente sulla sinistra ci sarà Pedro con Maldini falso nove e Isaksen a destra

LE PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, Miretti, McKennie; David. All. Spalletti

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Taylor, Cataldi, Basic; Isaksen, Maldini, Pedro. All. Sarri


Forma

JUV
-Forma

Goal segnato (subito)
9/4
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

LAZ
-Forma

Goal segnato (subito)
6/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Ottimo momento in campionato per la Juventus, che ha vinto le ultime due partite disputate contro Napoli e Parma, mettendo a segno ben 7 goal e subendone solo uno. Non è andata bene in Coppa Italia, dove invece è arrivata l'eliminazione per mano dell'Atalanta.

Segnali di ripresa in casa Lazio, con la squadra di Sarri che dopo il pareggio contro il Lecce ha battuto per 3-2 il Genoa nell’ultimo turno.

Partite tra le due squadre

JUV

Ultime 5 partite

LAZ

2

Vittorie

1

Pareggio

2

Vittorie

5

Goal segnati

4
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Sono 197 i precedenti in gare ufficiali tra Juventus e Lazio e il bilancio è favorevole ai bianconeri che hanno vinto in 102 occasioni, 45 i pareggi e 50 i successi dei biancocelesti.

Classifica

Nel campionato di Serie A la Juventus occupa la quarta posizione con 45 punti, mentre la Lazio è ottava in classifica con 32 punti.

