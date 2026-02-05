Dove vedere Juventus-Lazio in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Altra giornata di Serie A che promette goal, emozioni e spettacolo. Tra le gare in programma in questo turno c’è anche la sfida tra la Juventus di Luciano Spalletti e la Lazio dell’ex Maurizio Sarri.

I bianconeri vogliono continuare il momento positivo in campionato con l’obiettivo di consolidare il quarto posto e avvicinarsi alle posizioni di vertice.

La Lazio invece ha necessità di dare continuità ai risultati per provare a risalire la classifica e puntare a un piazzamento in Europa

Su GOAL tutte le info di Juventus-Lazio, dalle formazioni e le ultime su chi gioca, a come vedere la partita in diretta tv e streaming.

La sfida di Serie A tra Juventus e Lazio sarà visibile in diretta esclusiva su DAZN tramite l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e device come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv su DAZN 1, canale 214 di Sky.

Juventus-Lazio, gara valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026, è in programma domenica 8 febbraio all'Allianz Stadium di Torino. Il fischio d’inizio del match è previsto alle ore 20:45.

Notizie sulle squadre e formazioni

Notizie sulla Juventus

Il dubbio principale per Spalletti riguarda il pieno recupero di Yildiz: se il turco starà bene partirà dal primo minuto, in caso contrario spazio a Miretti, con McKennie a sinistra. In avanti consueto ballottaggio tra David e Openda.

Notizie sulla Lazio

Al centro della difesa dovrebbe tornare Romagnoli dopo le vicende di mercato, a centrocampo ancora fiducia al nuovo acquisto Taylor. Zaccagni è ancora out, a completare il tridente sulla sinistra ci sarà Pedro con Maldini falso nove e Isaksen a destra

LE PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, Miretti, McKennie; David. All. Spalletti

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Taylor, Cataldi, Basic; Isaksen, Maldini, Pedro. All. Sarri

Forma

Ottimo momento in campionato per la Juventus, che ha vinto le ultime due partite disputate contro Napoli e Parma, mettendo a segno ben 7 goal e subendone solo uno. Non è andata bene in Coppa Italia, dove invece è arrivata l'eliminazione per mano dell'Atalanta.

Segnali di ripresa in casa Lazio, con la squadra di Sarri che dopo il pareggio contro il Lecce ha battuto per 3-2 il Genoa nell’ultimo turno.

Partite tra le due squadre

Sono 197 i precedenti in gare ufficiali tra Juventus e Lazio e il bilancio è favorevole ai bianconeri che hanno vinto in 102 occasioni, 45 i pareggi e 50 i successi dei biancocelesti.

Classifica

Nel campionato di Serie A la Juventus occupa la quarta posizione con 45 punti, mentre la Lazio è ottava in classifica con 32 punti.