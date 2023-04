Juventus e Inter tornano ad affrontarsi per la semifinale d'andata di Coppa Italia: tutte le informazioni sulla gara e dove vederla.

A poche settimane dall'incrocio di campionato, ricco di polemiche come da tradizione, Juventus e Inter si ritrovano una di fronte all'altra per l'andata della semifinale di Coppa Italia. Il ritorno, al 'Meazza', il 26 aprile.

In questa stagione i bianconeri hanno vinto entrambe le gare di campionato contro l'Inter, battuti 2-0 nella gara d'andata giocata in casa e 0-1 al ritorno, giocato a San Siro.

La Juventus è arrivata in semifinale dopo aver eliminato il Monza agli ottavi di finale e la Lazio ai quarti, l'Inter invece ha superato il Parma e l'Atalanta. I nerazzurri sono peraltro i detentori del trofeo, vinto nella scorsa stagione battendo in finale proprio la Juventus.

Quello è ovviamente anche l'ultimo precedente tra le due squadre nella competizione. Juventus e Inter, nella stagione 2020/21 si sono già affrontate in semifinale di Coppa Italia ed in quel caso a qualificarsi furono i bianconeri: vittoria per 1-2 a 'San Siro' e pareggio per 1-1 allo 'Stadium'. Anche nel 2015/16 a spuntarla furono i bianconeri che, dopo aver vinto 3-0 la gara d'andata, furono sconfitti con lo stesso risultato nella gara di ritorno a 'San Siro' ma strapparono la qualificazione ai calci di rigore.

L'Inter non vince in casa della Juventus dal 3 novembre 2012, in quella che ancora oggi resta l'unico successo nerazzurro all'Allianz Stadium e la prima sconfitta in assoluto subita dai bianconeri nel nuovo impianto. Allora la squadra allenata da Andrea Stramaccioni vinse per 1-3.

ORARIO JUVENTUS-INTER

La sfida che vedrà opposte Juventus e Inter si disputerà martedì 4 aprile 2023 all'Allianz Stadium di Torino. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 21.00.

DOVE VEDERE JUVENTUS-INTER IN TV E STREAMING

Juventus-Inter, valida come andata delle semifinali di Coppa Italia, verrà trasmessa in diretta e in chiaro da Mediaset su Canale 5.

Sarà possibile vedere Juventus-Inter in diretta streaming senza abbonamento a pagamento sulla piattaforma Mediaset Infinity. Su pc e notebook è sufficiente collegarsi con il sito ufficiale, mentre sui dispositivi mobili quali smartphone, tablet iPhone e iPad bisognerà scaricare gratuitamente la app per sistemi iOS e Android.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Al momento Mediaset non ha ancora reso noti i nomi dei telecronisti di Juventus-Inter.

IN DIRETTA SU GOAL

Sarà possibile seguire Juventus-Inter anche su GOAL. Come di consueto vi racconteremo tutti i fatti salienti e gli eventi della gara attraverso la nostra diretta testuale.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-INTER

Skriniar non è al meglio, Inzaghi potrebbe quindi schierare Darmian nei tre di difesa insieme ad Acerbi e Bastoni. Dubbio sulla sinistra tra Gosens e Dimarco, in mezzo al campo Barella, Brozovic e Mkhitaryan. Out l'infortunato Calhanoglu. In attacco solito ballottaggio tra Dzeko e Lukaku per affiancare Lautaro.

Allegri schiera Perin in porta, davanti a lui difesa a tre tutta brasiliana con Danilo, Bremer e Alex Sandro. Cuadrado e Kostic sugli esterni, a centrocampo rientra Rabiot dopo il turno di squalifica scontato in campionato contro il Verona. Davanti riecco Di Maria con Vlahovic.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens; Lautaro, Dzeko. All. Simone Inzaghi

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic . All. Allegri