Dove vedere Juventus-Galatasaray di Champions League in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.
La Juventus nel momento più difficile della sua stagione cerca l'impresa quasi disperata nel ritorno dei playoff di Champions League contro il Galatasaray.
Dopo il pesantissimo 5-2 subito la scorsa settimana nella gara d'andata giocata a Istanbul, infatti, gli uomini di Spalletti devono vincere con quattro goal di scarto per accedere agli ottavi di finale.
Di seguito tutte le info sul match, incluse quelle relative al canale tv dove vedere la partita, le formazioni e la diretta streaming di Juventus-Galatasaray.
Come guardare Juventus-Galatasaray in diretta? Canale TV e diretta streaming
Juventus-Galatasaray, gara valida come ritorno dei playoff di Champions League, è un'esclusiva Amazon Prime Video. Ecco come vederla:
Come guardare ovunque con una VPNSe ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.
Juventus-Galatasaray: ora di inizio
Juventus-Galatasaray si gioca mercoledì 25 febbraio 2026, alle ore 21:00, all'Allianz Stadium di Torino.
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabili formazioni Juventus-Galatasaray
JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, Kostic; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti
GALATASARAY (4-2-3-1): Cakir; Sallai, Sanchez, Bardakci, Jakobs; Sara, Torreira; Yilmaz, Akgun, Lang; Osimhen. All. Okan Buruk