Champions League
Allianz Stadium
Lelio Donato

Dove vedere Juventus-Galatasaray di Champions League in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Tutte le info su Juventus-Galatasaray, ritorno dei playoff di Champions League 2025/2026: formazioni, canale tv e copertura streaming della partita di Torino.

La Juventus nel momento più difficile della sua stagione cerca l'impresa quasi disperata nel ritorno dei playoff di Champions League contro il Galatasaray.

Dopo il pesantissimo 5-2 subito la scorsa settimana nella gara d'andata giocata a Istanbul, infatti, gli uomini di Spalletti devono vincere con quattro goal di scarto per accedere agli ottavi di finale.

Di seguito tutte le info sul match, incluse quelle relative al canale tv dove vedere la partita, le formazioni e la diretta streaming di Juventus-Galatasaray.

Come guardare Juventus-Galatasaray in diretta? Canale TV e diretta streaming

Champions League
Juventus-Galatasaray, gara valida come ritorno dei playoff di Champions League, è un'esclusiva Amazon Prime Video.

Juventus-Galatasaray: ora di inizio

Champions League - Fase finali
Allianz Stadium

Juventus-Galatasaray si gioca mercoledì 25 febbraio 2026, alle ore 21:00, all'Allianz Stadium di Torino.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Juventus - Galatasaray

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • L. Spalletti

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • O. Buruk

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, Kostic; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti

GALATASARAY (4-2-3-1): Cakir; Sallai, Sanchez, Bardakci, Jakobs; Sara, Torreira; Yilmaz, Akgun, Lang; Osimhen. All. Okan Buruk

Forma

JUV
-Forma

Goal segnato (subito)
6/15
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

GAL
-Forma

Goal segnato (subito)
16/6
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Partite tra le due squadre

JUV

Ultime 5 partite

GAL

1

Vittoria

1

Pareggio

3

Vittorie

6

Goal segnati

11
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5
