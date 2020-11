Dove vedere Juventus-Ferencvaros in tv e streaming

La Juventus ospita il Ferencvaros nella 4ª giornata della fase a gironi di Champions League: le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

La quarta giornata della fase a gironi di , per il Gruppo G, mette di fronte la di Pirlo agli ungheresi del Ferencvaros, già sconfitti a Budapest con il largo risultato di 1-4.

I bianconeri hanno riscattato il ko contro il , ma sono chiamati a non fallire in casa contro la 'cenerentola' del raggruppamento europeo per non perdere la scia del Barcellona, che attualmente guida la classifica con tre punti in più della .

Il Ferencvaros ha invece conquistato fin qui un solo punto nella sfida casalinga contro la , rimontando dal doppio svantaggio con le reti di Nguen e Boli nel finale.

Altre squadre

QUANDO SI GIOCA JUVENTUS-FERENCVAROS

Juventus-Ferencvaros è in programma per martedì 24 novembre 2020 all''Allianz Stadium' di : il fischio d'inizio è previsto alle ore 21:00.

DOVE VEDERE JUVENTUS-FERENCVAROS IN TV E STREAMING

La sfida tra Juventus e Ferencvaros andrà in onda su Sky, più precisamente sul canale Sky Sport Uno (201 del satellite; 472 del digitale terrestre).

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-FERENCVAROS

Il match dello 'Stadium' sarà visibile anche in suil servizio dedicato agli abbonati Sky, scaricando l'app su pc, smartphone o tablet, o suregistrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. Non è prevista la trasmissione in chiaro della partita.

Pirlo potrebbe concedere una chance a Dybala per far rifiatare uno tra Ronaldo e Morata, con il supporto e il talento di Kulusevski sulla trequarti: il centrocampo è affidato a Bentancur e Rabiot, mentre Chiesa e Alex Sandro sono i due esterni. Ancora ai box Bonucci e Chiellini, saranno dunque De Ligt, Danilo e Demiral a guidare il trio davanti a Szczesny.

Ecco la Goal 50: i migliori 50 giocatori al mondo

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Demiral, De Ligt, Danilo; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Alex Sandro; Kulusevski; Dybala, Cristiano Ronaldo.

FERENCVAROS (4-3-3): Dibusz; Lovrencsics, Blazic, Botka, Dvali; Siger, Kharatin, Somalia; Zubkov, Isael, Tokmac Nguen.